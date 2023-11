Xavi Vierge (26) elogia: la nuova Honda è già migliore!

Dopo quattro magre stagioni in Superbike, il debutto della nuova Honda era molto atteso. Dopo due giorni di test a Jerez, abbiamo visto un felice Xavi Vierge, che ha fatto segnare il giro più veloce in sella alla CBR1000RR.

Honda ha ottenuto solo cinque terzi posti con la CBR1000RR lanciata nel 2020, nonostante le numerose concessioni tecniche attraverso parti in concessione e superconcessione. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui il colosso motociclistico giapponese ha iniziato lo sviluppo di un nuovo modello su un foglio bianco. Quasi nessun componente è stato lasciato inalterato.

Mercoledì e giovedì, i piloti ufficiali Honda Iker Lecuona e Xavi Vierge hanno guidato per la prima volta il modello 2024 della Fireblade nei test di Jerez. Vierge è stato più veloce di 0,1 secondi rispetto al suo compagno di squadra con un tempo di 1:39.562 minuti; lo spagnolo ha perso 0,8 secondi rispetto al miglior tempo fatto registrare da Alex Lowes (Kawasaki) giovedì. Il fatto che il pilota della Kawasaki abbia probabilmente utilizzato un pneumatico posteriore morbido SCQ, mentre Vierge ha probabilmente utilizzato un pneumatico da corsa standard, spiega il divario.

I tempi sul giro non erano comunque l'obiettivo della Honda. "Siamo soddisfatti perché abbiamo avuto due giornate di test davvero costruttive e siamo riusciti a completare molti giri sull'asciutto", ha dichiarato Vierge. "In primo luogo, abbiamo lavorato per abituarci alla nuova moto e abbiamo cercato di non apportare troppe modifiche. Abbiamo iniziato con l'assetto di base che i tecnici e Tetsuta avevano preparato per noi in Giappone".

Il 26enne ha continuato: "La mia prima impressione è eccellente. Abbiamo fatto alcuni confronti tra le moto 2023 e 2024 e ho subito sentito che la nuova moto ha i suoi punti di forza. Certo, mi ci è voluto un po' di tempo per abituarmi alla nuova moto dopo aver guidato il modello precedente per due anni, ma siamo già un po' più veloci! Sembra simile, ma in realtà ci sono molti cambiamenti e punti positivi. Con la moto dell'anno scorso ci sembrava di aver raggiunto il limite, mentre con questa moto abbiamo ancora molto margine di miglioramento. Ha più trazione e potenza, solo che non siamo ancora in grado di sfruttare appieno questi punti di forza. Ma questo era solo un primo test per acquisire fiducia".