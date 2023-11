Xavi Vierge (26) elogia: A nova Honda já é melhor!

Depois de quatro épocas magras de Superbike, a estreia da nova Honda era aguardada com grande expetativa. Após dois dias de testes em Jerez, vimos um feliz Xavi Vierge, que estabeleceu a volta mais rápida com a CBR1000RR-R.

A Honda só conseguiu cinco terceiros lugares com a CBR1000RR-R lançada em 2020, apesar de muitas concessões técnicas através de peças de concessão e superconcessão. Esta é provavelmente uma das razões pelas quais o gigante japonês das motos iniciou o desenvolvimento de um novo modelo numa folha de papel em branco. Dificilmente um único componente foi deixado intocado.

Na quarta e quinta-feira, os pilotos de fábrica da Honda, Iker Lecuona e Xavi Vierge, conduziram o modelo 2024 da Fireblade pela primeira vez no teste de Jerez. Vierge foi 0,1 segundos mais rápido que o seu companheiro de equipa com um tempo de 1:39,562 minutos; o espanhol perdeu 0,8 segundos para o melhor tempo estabelecido por Alex Lowes (Kawasaki) na quinta-feira. O facto de o piloto da Kawasaki ter provavelmente usado um pneu traseiro SCQ macio, enquanto Vierge provavelmente usou um pneu de corrida normal, explica a diferença.

De qualquer forma, os tempos por volta não eram o foco da Honda. "Estamos satisfeitos porque tivemos dois dias de testes realmente construtivos e conseguimos completar muitas voltas no seco", relatou Vierge. "Em primeiro lugar, trabalhámos para nos habituarmos à nova moto e tentámos não fazer muitas alterações. Começámos com a configuração básica que os técnicos e o Tetsuta tinham preparado para nós no Japão."

O piloto de 26 anos continuou: "A minha primeira impressão é excelente. Fizemos algumas comparações entre as motos 2023 e 2024 e senti imediatamente que a nova moto tem os seus pontos fortes. Claro que demorei algum tempo a habituar-me à nova mota depois de ter andado dois anos com o modelo anterior - mas já estamos um pouco mais rápidos! Parece semelhante, mas na verdade há muitas mudanças e pontos positivos. Com a mota do ano passado sentimos que tínhamos atingido o limite, enquanto com esta mota ainda temos muito espaço para melhorar. Tem mais tração e potência, mas ainda não somos capazes de utilizar plenamente estes pontos fortes. Mas este foi apenas um primeiro teste para ganhar confiança."