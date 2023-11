Tarran Mackenzie (Honda) : Du test de Jerez à l'hôpital

Après un an de championnat du monde Supersport avec Petronas Honda, Tarran Mackenzie est arrivé à son véritable objectif et passe à la catégorie Superbike au sein de son équipe. L'Anglais avait déjà testé la CBR1000RR-R à Misano en mai, en tant que remplaçant du pilote titulaire Eric Granado, blessé, et plus tard encore la version Suzuka au Japon.

Lors du test de Jerez, mercredi et jeudi de cette semaine, le pilote de 28 ans a piloté la Fireblade pour la première fois avec un contrat pour le championnat du monde Superbike 2024 en poche. En 1:41,197 min, Mackenzie a perdu 0,7 sec sur le pilote d'essai HRC Tetsuta Nagashima au guidon de sa vieille Honda, ce qui est une performance solide en soi.

Le prochain test de Petronas Honda est prévu pour janvier. Pendant la pause hivernale, le champion BSB 2021 (avec Yamaha) se fera retirer des métaux encombrants et se rendra à l'hôpital dès lundi prochain.

"Le 27 novembre, on va m'enlever quelques vis du fémur qui me gênaient un peu depuis un certain temps. Ce n'est qu'une petite intervention, je pourrai reprendre l'entraînement après une semaine", a révélé Mackenzie. "J'ai été reconnaissant à l'équipe d'avoir décidé de faire ce test [à Jerez]. Pour moi, en tant que rookie, c'était particulièrement précieux. J'ai beaucoup à apprendre et j'étais heureux de ce que nous avons fait".