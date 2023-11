Tarran Mackenzie (Honda): Dal test di Jerez all'ospedale

La pausa invernale inizia per il debuttante della Superbike Tarran Mackenzie con una visita in ospedale. Al pilota della Petronas Honda è stato rimosso del metallo dalla coscia.

Dopo un anno nel Campionato del Mondo Supersport con Petronas Honda, Tarran Mackenzie ha raggiunto il suo vero obiettivo e sta passando alla categoria Superbike all'interno del suo team. L'inglese aveva già testato la CBR1000RR a Misano a maggio, in sostituzione dell'infortunato pilota titolare Eric Granado, e successivamente aveva provato la versione di Suzuka in Giappone.

Nei test di Jerez di mercoledì e giovedì di questa settimana, il 28enne ha guidato la Fireblade per la prima volta con in tasca un contratto per il Campionato Mondiale Superbike 2024. In 1:41.197 minuti, Mackenzie ha perso 0,7 secondi rispetto al collaudatore HRC Tetsuta Nagashima sulla vecchia Honda, una prestazione di per sé solida.

Il prossimo test di Petronas Honda è previsto per gennaio. Durante la pausa invernale, il Campione BSB 2021 (con la Yamaha) si sottoporrà alla rimozione di un metallo fastidioso dal corpo e si recherà in ospedale lunedì prossimo.

"Il 27 novembre mi verranno rimosse alcune viti dall'osso della coscia che mi danno fastidio da un po' di tempo. Si tratta solo di un intervento minore e potrò ricominciare ad allenarmi dopo una settimana", ha rivelato Mackenzie. "Sono grato alla squadra per aver deciso di fare il test [a Jerez]. È stato particolarmente prezioso per me che sono un debuttante. Ho molto da imparare e sono soddisfatto dei risultati ottenuti".