Tarran Mackenzie (Honda): Do teste de Jerez para o hospital

Depois de um ano no Campeonato do Mundo de Supersport com a Petronas Honda, Tarran Mackenzie alcançou o seu verdadeiro objetivo e vai subir para a categoria de Superbike na sua equipa. O inglês já tinha testado a CBR1000RR-R em Misano em maio como substituto do lesionado Eric Granado, e mais tarde testou a versão de Suzuka no Japão.

No teste de Jerez na quarta e quinta-feira desta semana, o piloto de 28 anos pilotou a Fireblade pela primeira vez com um contrato para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 no bolso. Em 1:41,197 minutos, Mackenzie perdeu 0,7 segundos para o piloto de testes da HRC, Tetsuta Nagashima, na antiga Honda, o que foi um desempenho sólido por si só.

O próximo teste da Petronas Honda está agendado para janeiro. Durante a pausa de inverno, o Campeão do BSB de 2021 (com a Yamaha) vai retirar um metal problemático do seu corpo e vai para o hospital na próxima segunda-feira.

"No dia 27 de novembro, vou retirar alguns parafusos do meu osso da coxa que me têm incomodado há algum tempo. É apenas uma intervenção ligeira e poderei voltar a treinar ao fim de uma semana", revelou Mackenzie. "Fiquei grato à equipa por ter decidido fazer o teste [em Jerez]. Foi particularmente valioso para mim, enquanto estreante. Tenho muito a aprender e fiquei contente com o que conseguimos."