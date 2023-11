Alex Lowes (Kawasaki) : Meilleur temps en pneus de course

Après le départ de Jonathan Rea, c'est à Alex Lowes, au sein de l'équipe d'usine Kawasaki, de donner la direction des améliorations à apporter à la ZX-10RR. En effet, son nouveau coéquipier Axel Bassani aura besoin d'une plus longue période d'adaptation après trois ans passés sur la Ducati V4R.

Comme il n'y aura pas de nouvelle moto, il s'agit pour Kawasaki d'apporter des améliorations dans les détails et d'optimiser la moto à quatre cylindres en ligne pour l'adapter au nouveau règlement technique prévu pour 2024. Pour cela, KRT et son duo de pilotes ont effectué deux tests à Jerez de la Frontera : juste après la finale de la saison, le 31 octobre et le 1er novembre, et cette semaine, les 22 et 23 novembre.

Jeudi, dernier jour des tests, Lowes a signé le meilleur temps en 1:38,763 min. Un tour aussi respectable laissait présager l'utilisation d'un pneu arrière SCQ super tendre, le meilleur tour en course ayant été réalisé à Jerez par Álvaro Bautista (Ducati) en 2019 lors de la course Superpole en 1:39,004 min, mais il n'en a rien été.

"Bien sûr, les conditions hivernales à Jerez sont bonnes, mais j'ai réalisé mon meilleur tour à Jerez en pneus de course et j'ai fait beaucoup de tours rapides", a révélé le pilote de 33 ans. "Nous avons également essayé beaucoup de nouvelles pièces et il convient de remercier les gars et Kawasaki d'avoir apporté de nouvelles pièces à tester".

Pour information : Jerez est connu pour ses temps au tour plus rapides en hiver, lorsque les températures sont plus fraîches, qu'en été, où il fait chaud. Avec le soleil et une température de 20 degrés, il ne faisait pas particulièrement froid.

"J'étais vraiment satisfait de cette dernière journée d'essais", a ajouté Lowes. "J'ai pris beaucoup de plaisir à piloter la moto. Après une fin d'année difficile, avec des blessures et le fait que je n'ai pas pu finir l'année comme je le voulais, c'était bien d'avoir un bon test pour finir. L'objectif pour janvier est d'assembler toutes les pièces afin de trouver le meilleur package pour l'année prochaine. C'était un test très, très positif".