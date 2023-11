Alex Lowes (Kawasaki): Il tempo più veloce con le gomme da gara

Dopo la partenza di Jonathan Rea, spetta ad Alex Lowes stabilire la direzione dei miglioramenti da apportare alla ZX-10RR nel team Kawasaki. Dopo tutto, il suo nuovo compagno di squadra Axel Bassani avrà bisogno di una fase di familiarizzazione più lunga dopo tre anni con la Ducati V4R.

Non essendoci una nuova moto in arrivo, Kawasaki si sta concentrando sul miglioramento dei dettagli e sull'ottimizzazione della moto a quattro cilindri in linea per soddisfare i nuovi regolamenti tecnici per il 2024. A tal fine, KRT ha completato due test con il suo duo di piloti a Jerez de la Frontera: subito dopo il finale di stagione, il 31 ottobre e il 1° novembre, e questa settimana, il 22 e 23 novembre.

Giovedì, l'ultimo giorno di test, Lowes ha ottenuto il miglior tempo con un 1:38.763 minuti. Un giro così rispettabile suggeriva l'uso di un pneumatico posteriore supersoft SCQ, dato che il giro più veloce in gara a Jerez è stato realizzato da Álvaro Bautista (Ducati) nella Superpole 2019 in 1:39.004 min. ma non è stato così.

"Naturalmente le condizioni invernali a Jerez sono buone, ma ho fatto il mio miglior giro a Jerez con le gomme da gara e ho fatto molti giri veloci", ha rivelato il 33enne. "Abbiamo anche provato molte nuove parti, quindi ringrazio i ragazzi e la Kawasaki per aver portato nuove parti per i test".

A titolo informativo: Jerez è nota per i suoi tempi sul giro più veloci nei mesi invernali, quando le temperature sono più basse rispetto alla calda estate. Tuttavia, con il sole e una temperatura di circa 20 gradi, non faceva particolarmente freddo.

"Sono molto soddisfatto dell'ultimo giorno di test", ha aggiunto Lowes. "È stato molto divertente guidare la moto. Dopo una fine d'anno difficile a causa degli infortuni e del fatto che non sono riuscito a finire l'anno come avrei voluto, è stato bello fare un buon test alla fine. L'obiettivo di gennaio è mettere insieme tutti i pezzi per trovare il miglior pacchetto per il prossimo anno. Questo è stato un test molto, molto positivo".