Alex Lowes (Kawasaki): Tempo mais rápido com pneus de corrida

No último dia de testes em Jerez, Alex Lowes foi o mais rápido dos pilotos de Superbike presentes. O piloto da Kawasaki surpreendeu toda a gente ao afirmar que o seu forte tempo não foi conseguido com um pneu de qualificação.

Após a saída de Jonathan Rea, cabe a Alex Lowes definir a direção para as melhorias da ZX-10RR na equipa de fábrica da Kawasaki. Afinal, o seu novo companheiro de equipa Axel Bassani vai precisar de uma fase de familiarização mais longa após três anos com a Ducati V4R.

Como não há nenhuma moto nova a caminho, a Kawasaki está a concentrar-se em melhorar os detalhes e otimizar a moto de quatro cilindros em linha para cumprir os novos regulamentos técnicos para 2024. Para tal, a KRT realizou dois testes com a sua dupla de pilotos em Jerez de la Frontera: imediatamente após o final da temporada, a 31 de outubro e 1 de novembro, e esta semana, a 22 e 23 de novembro.

Na quinta-feira, o último dia de testes, Lowes registou o melhor tempo com 1:38.763 minutos. Uma volta tão respeitável sugeria a utilização de um pneu traseiro SCQ supermacio, uma vez que a volta mais rápida em Jerez foi estabelecida por Álvaro Bautista (Ducati) na corrida Superpole de 2019 em 1:39,004 minutos, mas não foi esse o caso.

"Claro que as condições de inverno em Jerez são boas, mas fiz a minha melhor volta em Jerez com pneus de corrida e fiz muitas voltas rápidas", revelou o piloto de 33 anos. "Também testámos muitas peças novas, por isso agradeço aos rapazes e à Kawasaki por trazerem peças novas para os testes."

A título informativo: Jerez é conhecida por estabelecer tempos de volta mais rápidos nos meses de inverno, com temperaturas mais frescas, do que no verão quente. No entanto, com sol e temperaturas de cerca de 20 graus, não estava particularmente frio.

"Fiquei muito contente com o último dia de testes," acrescentou Lowes. "Foi muito divertido conduzir a mota. Depois de um final de ano difícil, com lesões e o facto de não ter conseguido terminar o ano como queria, foi bom ter um bom teste no final. O objetivo para janeiro é juntar todas as peças para encontrar o melhor pacote para o próximo ano. Este foi um teste muito, muito positivo."