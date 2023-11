La nouvelle Honda a fait tomber Iker Lecuona (23 ans) des nues

Avec la nouvelle Fireblade, Honda a-t-elle enfin réussi à produire une moto compétitive pour participer au championnat du monde de Superbike ? Le roll-out prometteur de la 2024 Triple-R à Jerez et les premières déclarations des pilotes d'usine le laissent en tout cas espérer. Iker Lecuona s'est montré particulièrement séduit par le nouveau développement, qui n'a presque plus rien en commun avec son prédécesseur.



"Je suis vraiment content de ce test et surpris par le pas qu'ils ont franchi avec la nouvelle moto au Japon", a déclaré l'Espagnol, tout à fait euphorique. "En ce qui concerne l'électronique, le moteur et le châssis, le feeling avec la moto est très différent - et je veux dire par là meilleur ! Bien sûr, il y a toujours des domaines où nous nous battons un peu et d'autres où nous avons besoin de plus de compréhension, mais dans l'ensemble, je suis très satisfait pour le moment".

Lecuona a enregistré un temps au tour de 1:39,671 min, soit 0,1 seconde de moins que son coéquipier Xavi Vierge. Avec sa nouvelle moto, Lecuona était déjà presque 0,1 seconde plus rapide que lors de la superpole du week-end de course. Si l'on prend une course comme point de comparaison, il était même 1,4 sec plus rapide !



"Je me suis rendu compte que je devais changer un peu mon style de pilotage pour m'adapter aux nouvelles sensations, mais même ainsi, c'était étonnant de voir que nous pouvions réaliser d'excellents temps au tour et que l'usure des pneus était moins problématique qu'auparavant", a constaté le pilote de 23 ans avec soulagement. "Il y a encore beaucoup à découvrir et à comprendre, notamment parce que les conditions ont beaucoup changé au cours des deux jours. De plus, après un long voyage et deux week-ends de course éprouvants, je me suis senti un peu fatigué le deuxième jour. Nous devrons donc réévaluer beaucoup de choses lors du prochain test".

D'ailleurs, les éventuels doutes concernant son nouveau technicien en chef, Tom O'Kane, se sont vite dissipés chez Lecuona.



"Là aussi, nous avons pris un bon départ et constaté que nous avions beaucoup de points communs, tant sur le plan personnel que professionnel", a déclaré le pilote Honda, soulagé. "Quand il s'agit de travailler, nous sommes tous les deux totalement concentrés. Mais quand nous avons terminé, nous plaisantons ensemble".