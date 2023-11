La nuova Honda ha fatto impazzire Iker Lecuona (23)

A quanto pare, Iker Lecuona si è seduto sulla nuova Honda CBR1000RR al test di Jerez con poche aspettative. L'entusiasmo dello spagnolo per la sua moto per il Campionato Mondiale Superbike 2024 è ancora maggiore.

Con la nuova Fireblade, Honda è finalmente riuscita a creare una moto competitiva per la partecipazione al campionato mondiale Superbike? Il promettente lancio della Triple-R 2024 a Jerez e le prime dichiarazioni dei piloti ufficiali ci fanno almeno sperare. Iker Lecuona è rimasto particolarmente colpito dalla nuova evoluzione, che non ha quasi nulla in comune con il suo predecessore.



"Sono molto soddisfatto del test e sorpreso dal passo avanti che hanno fatto con la nuova moto in Giappone", ha dichiarato euforico lo spagnolo. "In termini di elettronica, motore e telaio, il feeling con la moto è completamente diverso, e con questo intendo dire che è migliore! Certo, ci sono ancora aree in cui facciamo un po' fatica e altre in cui abbiamo bisogno di maggiore comprensione, ma tutto sommato sono molto contento al momento".

Lecuona ha registrato un tempo di 1:39.671 minuti, ben 0,1 secondi più lento del suo compagno di squadra Xavi Vierge. Tuttavia, Lecuona era già quasi 0,1 secondi più veloce con la nuova moto rispetto alla Superpole del weekend di gara. Se si prende come termine di paragone una gara, è stato addirittura più veloce di 1,4 secondi!



"Ho notato che ho dovuto cambiare un po' il mio stile di guida per adattarmi al diverso feeling, ma anche in questo caso è stato sorprendente vedere che siamo riusciti a fare degli ottimi tempi sul giro e che l'usura degli pneumatici è stata meno problematica rispetto a prima", ha detto il 23enne con sollievo. "C'è ancora molto da scoprire e da capire, anche perché le condizioni sono cambiate molto nel corso dei due giorni. Inoltre, il secondo giorno mi sentivo un po' stanco dopo un lungo viaggio e due estenuanti weekend di gara. Quindi dovremo rivalutare molte cose nel prossimo test".

Tra l'altro, i dubbi che Lecuona aveva sul suo nuovo capo tecnico Tom O'Kane sono stati rapidamente fugati.



"Anche lì abbiamo iniziato bene e ci siamo resi conto che abbiamo molto in comune sia a livello personale che professionale", ha detto con sollievo il pilota della Honda. "Quando si tratta di lavorare, siamo entrambi molto concentrati. Ma quando abbiamo finito, scherziamo insieme".