A nova Honda deixou Iker Lecuona de queixo caído (23)

Aparentemente, Iker Lecuona sentou-se na nova Honda CBR1000RR-R no teste de Jerez com poucas expectativas. O entusiasmo do espanhol pela sua mota para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 é ainda maior.

Será que a Honda conseguiu finalmente criar uma mota competitiva para participar no Campeonato do Mundo de Superbikes com a nova Fireblade? O promissor lançamento da Triple-R 2024 em Jerez e as primeiras declarações dos pilotos de fábrica, pelo menos, dão-nos esperança. Iker Lecuona ficou particularmente impressionado com o novo desenvolvimento, que não tem quase nada em comum com o seu antecessor.



"Estou muito contente com o teste e surpreendido com o passo que deram com a nova moto no Japão", disse o espanhol eufórico. "Em termos de eletrónica, motor e chassis, a sensação com a moto é completamente diferente - e com isso quero dizer melhor! Claro que ainda há áreas em que estamos a lutar um pouco e outras em que precisamos de mais compreensão, mas no geral estou muito feliz neste momento."

Lecuona registou uma volta em 1:39,671 minutos, 0,1 segundos mais lento do que o seu companheiro de equipa Xavi Vierge. No entanto, Lecuona já foi quase 0,1 segundos mais rápido com a nova moto do que na Superpole no fim de semana de corrida. Se tomarmos uma corrida como comparação, ele foi mesmo 1,4 segundos mais rápido!



"Notei que tive de mudar um pouco o meu estilo de pilotagem para me adaptar às diferentes sensações, mas mesmo assim foi espantoso ver que conseguimos estabelecer alguns excelentes tempos por volta e que o desgaste dos pneus foi menos problemático do que antes", disse o jovem de 23 anos com alívio. "Ainda há muito para descobrir e compreender, também porque as condições mudaram muito ao longo dos dois dias. Também me senti um pouco cansado no segundo dia, depois de uma longa viagem e dois fins-de-semana de corrida esgotantes. Por isso, temos de reavaliar muita coisa no próximo teste."

De resto, quaisquer dúvidas que Lecuona tivesse sobre o seu novo chefe técnico Tom O'Kane foram rapidamente dissipadas.



"Também começámos bem e percebemos que temos muito em comum, tanto a nível pessoal como profissional", disse o piloto da Honda com alívio. "Quando se trata de trabalho, estamos ambos totalmente concentrados. Mas quando acabamos, brincamos um com o outro."