Axel Bassani commence à comprendre la Kawasaki ZX-10RR

Axel Bassani a déjà passé quatre jours avec et sur la ZX-10RR, toujours à Jerez. Deux immédiatement après la finale de la saison, le 31 octobre et le 1er novembre, et deux autres jours, mercredi et jeudi de cette semaine. Comme les concepts de la Ducati V4R, que l'Italien a pilotée avec tout à fait de succès entre 2021 et 2023, et de la Kawasaki sont massivement différents, la transition nécessite plus de temps et d'efforts que pour son prédécesseur Jonathan Rea lorsqu'il est passé à la Yamaha R1, qui est équipée d'un moteur en ligne comme la Kawasaki.

Le fait que Bassani ait tout de même été un peu plus rapide lors de la dernière journée d'essais de l'année (1:40,181 min) que lors de la course Superpole du week-end de course laisse penser que les conditions un peu plus fraîches ont permis des temps au tour plus rapides.



"Nous n'avons pas utilisé de pneus SCQ, nous nous sommes donc concentrés sur le réglage de la moto et sur différentes choses", a souligné le pilote de 24 ans. "Je suis heureux et nous avons obtenu un bon résultat. Nous avons compris dans quelle direction nous devions aller pendant la pause hivernale. De test en test, je commence à me sentir de mieux en mieux sur la moto. Ce n'est pas facile parce qu'elle est très différente de celle que j'avais avant, mais petit à petit, je me sens bien. Je suis également satisfait de l'équipe et du travail que nous avons effectué. Nous avons essayé beaucoup de choses".

Bassani travaille avec Marcel Duinker comme chef d'équipe, qui a remporté le championnat du monde Superbike 2013 avec Tom Sykes et qui s'occupait auparavant d'Alex Lowes. Les résultats obtenus jusqu'à présent permettent au Néerlandais expérimenté d'être confiant.



"Nous sommes toujours en phase de construction. Nous savons ce qu'Axel a accompli ces dernières années et lors de ce test, il se sentait de plus en plus à l'aise sur la moto. Le premier jour, nous voulions régler la moto un peu mieux pour lui, et bien sûr, il voulait se rapprocher un peu plus de la moto", a expliqué Duinker. "Le deuxième jour, nous sommes passés en mode test et toute la journée a été réservée aux essais. Il nous faudra certainement encore un peu de temps pour trouver le bon accord entre la moto et le pilote. Nous avons coché tous les points que nous voulions utiliser lors de ce test, et c'était globalement très positif. Axel est très professionnel et il s'efforce vraiment d'améliorer la moto et de s'améliorer lui-même".