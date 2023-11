Axel Bassani comincia a capire la Kawasaki ZX-10RR

Dopo tre anni con la Ducati V4R, il passaggio alla Kawasaki ZX-10RR per il Campionato Mondiale Superbike 2024 è un colossal per Axel Bassani. L'italiano e il capo tecnico Marcel Duinker sono soddisfatti dei test di Jerez.

Axel Bassani ha trascorso quattro giorni con e sulla ZX-10RR, sempre a Jerez. Due subito dopo il finale di stagione, il 31 ottobre e il 1° novembre, e altri due giorni mercoledì e giovedì di questa settimana. Poiché i concetti della Ducati V4R, che l'italiano ha guidato con successo tra il 2021 e il 2023, e della Kawasaki differiscono in modo sostanziale, il passaggio richiede più tempo e impegno di quanto non abbia fatto il suo predecessore Jonathan Rea quando è passato alla Yamaha R1, che, come la Kawasaki, è dotata di un motore in linea.

Il fatto che il tempo di Bassani di 1:40.181 minuti nell'ultimo giorno di test di quest'anno sia stato comunque leggermente più veloce rispetto alla Superpole del weekend di gara suggerisce che le condizioni leggermente più fresche hanno reso possibili tempi più veloci.



"Non abbiamo usato un pneumatico SCQ, quindi ci siamo concentrati sull'assetto della moto e su varie cose", ha sottolineato il 24enne. "Sono contento e abbiamo ottenuto un buon risultato. Abbiamo capito in che direzione dobbiamo andare durante la pausa invernale. Di prova in prova, inizio a sentirmi sempre meglio sulla moto. Non è facile perché è molto diversa dalla mia moto precedente, ma inizio a sentirmi bene. Sono anche contento della squadra e del lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo provato molte cose".

Bassani lavora con Marcel Duinker come capo equipaggio, che ha vinto il campionato mondiale Superbike 2013 con Tom Sykes e in precedenza si è occupato di Alex Lowes. I risultati ottenuti finora danno fiducia all'esperto olandese.



"Stiamo ancora costruendo. Conosciamo i risultati ottenuti da Axel negli ultimi anni e durante questo test si è sentito sempre più a suo agio sulla moto. Il primo giorno volevamo impostare la moto un po' meglio per lui, e naturalmente lui voleva avvicinarsi un po' di più alla moto", ha spiegato Duinker. "Il secondo giorno siamo entrati in modalità test e l'intera giornata è stata riservata alle prove. Ci vorrà sicuramente un po' di tempo prima di trovare la giusta messa a punto tra la moto e il pilota. Abbiamo spuntato tutti i punti che volevamo utilizzare in questo test e nel complesso è stato molto positivo. Axel è molto professionale e sta davvero cercando di migliorare la moto e se stesso".