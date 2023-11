Axel Bassani está a começar a compreender a Kawasaki ZX-10RR

Após três anos com a Ducati V4R, a mudança para a Kawasaki ZX-10RR para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 é colossal para Axel Bassani. O italiano e o chefe técnico Marcel Duinker estão satisfeitos com os testes de Jerez.

Axel Bassani já passou quatro dias com e na ZX-10RR, sempre em Jerez. Dois imediatamente após o final da temporada, em 31 de outubro e 1 de novembro, e mais dois dias na quarta e quinta-feira desta semana. Como os conceitos da Ducati V4R, que o italiano pilotou com sucesso entre 2021 e 2023, e da Kawasaki diferem enormemente, a mudança requer mais tempo e esforço do que para seu antecessor Jonathan Rea quando ele mudou para a Yamaha R1, que, como a Kawasaki, é equipada com um motor em linha.

O facto de o tempo de Bassani de 1:40,181 minutos no último dia de testes deste ano ter sido ligeiramente mais rápido do que na corrida de Superpole no fim de semana da corrida sugere que as condições ligeiramente mais frias tornaram possível tempos de volta mais rápidos.



"Não utilizámos um pneu SCQ, pelo que nos concentrámos na afinação da moto e em várias coisas", sublinhou o piloto de 24 anos. "Estou contente e conseguimos um bom resultado. Percebemos em que direção temos de ir durante a pausa de inverno. De teste para teste, estou a começar a sentir-me cada vez melhor na moto. Não é fácil porque é muito diferente da minha mota anterior, mas estou a começar a sentir-me bem. Também estou contente com a equipa e com o trabalho que fizemos. Tentámos muitas coisas".

Bassani trabalha com Marcel Duinker como chefe de equipa, que venceu o Campeonato do Mundo de Superbike de 2013 com Tom Sykes e anteriormente cuidou de Alex Lowes. Os resultados até agora dão confiança ao experiente holandês.



"Ainda estamos a construir. Sabemos o que o Axel conseguiu nos últimos anos e ele sentiu-se cada vez mais confortável com a moto durante este teste. No primeiro dia, quisemos ajustar a moto um pouco melhor para ele e, claro, ele quis aproximar-se um pouco mais da moto", explicou Duinker. "No segundo dia entrámos em modo de teste e todo o dia foi reservado para testar. Vai certamente demorar algum tempo até encontrarmos a afinação correcta entre a moto e o piloto. Marcámos todos os pontos que queríamos utilizar neste teste e, no geral, foi muito positivo. O Axel é muito profissional e está realmente a tentar melhorar a moto e a si próprio."