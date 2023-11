Por qué el debutante en SBK Adam Norrodin (Honda) fue tan lento

El miércoles y el jueves de esta semana, Adam Norrodin debutó sobre una superbike en los test de Jerez. El malayo es el sucesor directo de Hafizh Syahrin en Petronas Honda, que probablemente se pase al campeonato asiático.

Norrodin disputó el Campeonato del Mundo de Supersport en 2023, también en el equipo del japonés Midori Moriwaki. En el final de temporada en Jerez, el piloto de 25 años de Batu Pahat (provincia de Johor) sufrió una caída y se lesionó el hombro. Tuvo que perderse la segunda carrera del domingo.

Tres semanas después, Norrodin seguía sintiendo las dolorosas secuelas de la caída. En 1:44.784 minutos con la Honda 2023, el malayo fue 3,5 segundos más lento que su compañero de equipo Tarran Mackenzie y último en la tabla de tiempos. "Por desgracia, todavía no estoy al 100%, así que no me he sentido del todo cómodo con el hombro mientras pilotaba", se lamentaba Norrodin. "El objetivo del test era desarrollar el feeling con la moto, cosa que hemos conseguido hasta ahora. Sin embargo, mi condición física no me permitía dar tantas vueltas, ya que tengo poca fuerza en el brazo y me canso al poco tiempo."

Las lesiones de hombro son largas y a veces se tarda meses en recuperarse de ellas. Durante las vacaciones de invierno, la recuperación de Norrodin es el centro de todos sus esfuerzos. "Sigo con la fisioterapia y la rehabilitación, pero va a ser un proceso largo", dice el novato. "Por eso voy a visitar a mis médicos en Malasia para ver si hay algo que podamos hacer para acelerar el proceso de recuperación. En las próximas semanas, me centraré en mi recuperación física. Haré todo lo que pueda para prepararme de forma óptima para nuestro próximo test en enero".