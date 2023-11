Pourquoi le rookie SBK Adam Norrodin (Honda) était si lent

Le rookie du Superbike Adam Norrodin a été le plus lent lors du test de Jerez, avec un retard important. Le pilote Honda a été 6,8 secondes plus lent qu'Alex Lowes (Kawasaki), qui a réalisé le meilleur temps jeudi.

Mercredi et jeudi de cette semaine, Adam Norrodin a fait ses débuts sur une Superbike lors du test de Jerez. Chez Petronas Honda, le Malaisien est le successeur direct de Hafizh Syahrin, qui va probablement rejoindre le championnat asiatique.

Norrodin a disputé le championnat du monde Supersport en 2023, également dans l'équipe de la Japonaise Midori Moriwaki. Lors de la finale de la saison à Jerez, le pilote de 25 ans originaire de Batu Pahat (province de Johor) a chuté et s'est blessé à l'épaule. Il a dû renoncer à la deuxième course de dimanche.

Trois semaines plus tard, Norrodin ressentait encore les séquelles douloureuses de sa chute. En 1:44,784 min avec sa Honda 2023, le Malaisien était 3,5 secondes plus lent que son coéquipier Tarran Mackenzie et dernier sur la feuille de temps. "Malheureusement, je ne suis toujours pas à 100 % de ma forme, si bien que je ne me sentais pas très à l'aise avec mon épaule lorsque je pilotais", a gémi Norrodin. "L'objectif du test était de développer un bon feeling avec la moto, ce qui a été le cas jusqu'à présent. Mais ma condition physique ne me permettait pas de faire autant de tours, car j'ai peu de force dans le bras et je me suis fatigué après peu de temps".

Les blessures à l'épaule sont longues et durent parfois des mois. Pendant la pause hivernale, Norrodin place la guérison au centre de tous ses efforts. "Je continue la physiothérapie et la rééducation, mais ce sera un long processus", sait le rookie. "C'est pourquoi je vais rendre visite à mes médecins en Malaisie pour voir si nous pouvons accélérer le processus de récupération d'une manière ou d'une autre. Au cours des prochaines semaines, je me concentrerai sur ma récupération physique. Je vais tout faire pour me préparer au mieux pour notre prochain test en janvier".