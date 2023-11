Perché il debuttante in SBK Adam Norrodin (Honda) è stato così lento

Mercoledì e giovedì di questa settimana, Adam Norrodin ha fatto il suo debutto su una superbike nei test di Jerez. Il malese è il diretto successore di Hafizh Syahrin alla Petronas Honda, che probabilmente passerà al campionato asiatico.

Norrodin ha disputato il Campionato del Mondo Supersport nel 2023, sempre nella squadra del pilota giapponese Midori Moriwaki. Nel finale di stagione a Jerez, il 25enne di Batu Pahat (provincia di Johor) è caduto e si è infortunato alla spalla. Ha dovuto saltare la seconda gara di domenica.

Norrodin sentiva ancora i dolorosi postumi dell'incidente tre settimane dopo. Con un tempo di 1:44.784 minuti in sella alla Honda 2023, il malese è stato 3,5 secondi più lento del suo compagno di squadra Tarran Mackenzie e in fondo alla classifica dei tempi. "Purtroppo non sono ancora al 100% della forma fisica, quindi non mi sentivo completamente a mio agio con la spalla mentre guidavo", si è lamentato Norrodin. "L'obiettivo del test era quello di sviluppare il feeling con la moto, cosa che siamo riusciti a fare finora. Tuttavia, le mie condizioni fisiche non mi hanno permesso di fare così tanti giri, perché ho poca forza nel braccio e mi stanco dopo poco tempo".

Gli infortuni alla spalla sono lunghi e a volte possono richiedere mesi per essere recuperati. Durante la pausa invernale, il recupero di Norrodin è al centro di tutti i suoi sforzi. "Sto continuando con la fisioterapia e la riabilitazione, ma sarà un processo lungo", dice l'esordiente. "Per questo visiterò i miei medici in Malesia per vedere se c'è qualcosa che possiamo fare per accelerare il processo di recupero. Nelle prossime settimane mi concentrerò sul mio recupero fisico. Farò tutto il possibile per prepararmi al meglio per il prossimo test di gennaio".