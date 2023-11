Porque é que o estreante em SBK Adam Norrodin (Honda) foi tão lento

O estreante em Superbike Adam Norrodin foi o participante mais lento no teste de Jerez com uma grande diferença. O piloto da Honda foi 6,8 segundos mais lento do que Alex Lowes (Kawasaki), que estabeleceu o tempo mais rápido na quinta-feira.

Na quarta e quinta-feira desta semana, Adam Norrodin fez a sua estreia numa superbike no teste de Jerez. O malaio é o sucessor direto de Hafizh Syahrin na Petronas Honda, que deverá mudar para o campeonato asiático.

Norrodin disputou o Campeonato do Mundo de Supersport em 2023, também na equipa do piloto japonês Midori Moriwaki. No final da época em Jerez, o piloto de 25 anos de Batu Pahat (província de Johor) sofreu uma queda e lesionou-se no ombro. Teve de falhar a segunda corrida de domingo.

Norrodin ainda estava a sentir as consequências dolorosas do acidente três semanas depois. Em 1:44.784 minutos com a Honda 2023, o malaio foi 3,5 segundos mais lento que o seu companheiro de equipa Tarran Mackenzie e ficou no fundo da tabela de tempos. "Infelizmente, ainda não estou 100 por cento em forma, por isso não me senti completamente confortável com o meu ombro durante a condução", lamentou Norrodin. "O objetivo do teste era desenvolver uma sensação com a moto, o que conseguimos fazer até agora. No entanto, a minha condição física não me permitiu fazer tantas voltas, uma vez que tenho pouca força no braço e fico cansado ao fim de pouco tempo."

As lesões no ombro são longas e podem por vezes levar meses a recuperar. Durante a pausa de inverno, a recuperação de Norrodin está no centro de todos os seus esforços. "Continuo com a fisioterapia e a reabilitação, mas vai ser um processo longo", diz o novato. "É por isso que vou visitar os meus médicos na Malásia para ver se há alguma coisa que possamos fazer para acelerar o processo de recuperação. Nas próximas semanas, vou concentrar-me na minha recuperação física. Vou fazer tudo o que puder para me preparar da melhor forma para o nosso próximo teste em janeiro."