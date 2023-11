2 giorni rimasti: SBK Video Pass 2024 davvero a buon mercato



di Kay Hettich - Traduzione automatica da Tedesco

WorldSBK

In occasione della settimana del Black Friday, anche il Campionato Mondiale Superbike non si lascia abbattere e offre il pass video per la stagione 2024 a un prezzo particolarmente vantaggioso.

