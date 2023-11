2 dias restantes: SBK Video Pass 2024 muito barato

A oferta no sítio Web oficial do Campeonato do Mundo de Superbike decorre até 27 de novembro. Em vez de 69,90 euros, o passe de vídeo para toda a época de 2024 está disponível por 54,90 euros - um impressionante desconto de 22 por cento!

Com a ServusTV a ser desligada e a cobertura do Eurosport a ser inconsistente, os fãs de Superbike da Alemanha, em particular, jogaram pelo seguro com o Video Pass.

O Video Pass não só oferece acesso sem anúncios a todas as sessões de todas as classes nos fins-de-semana de corrida. Inclui também a época baixa, entrevistas e o arquivo de vídeo das corridas SBK completas a partir de 2006.

A SPEEDWEEK.com explicou como e onde o Campeonato do Mundo de Superbike pode ser visto na Alemanha em 2024, a 17 de novembro.