Le cadeau de Noël idéal pour les fans de Superbike

Noël est dans quatre semaines et certains cherchent encore un cadeau pour leurs proches. Pour un fan du championnat du monde de Superbike, l'annuaire officiel de la saison 2023 ferait l'affaire.

Même si le titre remporté par la star Ducati Álvaro Bautista a été relativement clair, le championnat du monde Superbike 2023 a été riche en moments forts. Il suffit de penser aux duels spectaculaires entre l'Espagnol et Toprak Razgatlioglu (Yamaha) lors des meetings de Portimão et de Jerez ou aux changements sensationnels du Turc chez BMW et du champion du monde Kawasaki Jonathan Rea chez Yamaha.

Tout cela, et bien d'autres choses encore, fera partie de l'histoire du championnat du monde proche de la série et sera bien sûr également mentionné dans le traditionnel annuaire. Ce dernier sera disponible à partir du 5 décembre et sera donc un bon cadeau de Noël pour un fan. Pour s'en procurer un exemplaire, il est recommandé de le commander à l'avance.

Le prix conseillé pour cet ouvrage aux illustrations de qualité et aux nombreux arrière-plans est de 48 euros. En prévente, il est actuellement disponible au prix de 38,40 euros.