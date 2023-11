Il regalo di Natale perfetto per gli appassionati di superbike

Mancano quattro settimane a Natale e alcuni sono ancora alla ricerca di un regalo per i propri cari. Per un fan del Campionato mondiale Superbike, l'annuario ufficiale della stagione 2023 sarebbe il regalo perfetto.

Anche se la vittoria del titolo da parte di Álvaro Bautista, stella della Ducati, è stata relativamente netta, il Campionato Mondiale Superbike 2023 è stato comunque ricco di momenti salienti. Basti pensare agli spettacolari duelli tra lo spagnolo e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nei meeting di Portimão e Jerez o al sensazionale passaggio del turco alla BMW e del campione del mondo Kawasaki Jonathan Rea alla Yamaha.

Questo e molto altro sarà inserito nella storia del campionato mondiale di produzione e sarà ovviamente menzionato anche nel tradizionale annuario. Quest'ultimo sarà disponibile dal 5 dicembre ed è quindi ideale come regalo di Natale per un appassionato. Per assicurarsi una copia, si consiglia di effettuare il pre-ordine.

Il prezzo di vendita consigliato per il libro, con le sue illustrazioni di alta qualità e i suoi numerosi sfondi, è di 48 euro. Attualmente è disponibile in prevendita a 38,40 euro.