O presente de Natal perfeito para os fãs de superbikes

Faltam quatro semanas para o Natal e algumas pessoas ainda estão à procura de um presente para os seus entes queridos. Para um fã do Campeonato do Mundo de Superbike, o anuário oficial da época de 2023 seria o presente perfeito.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

Apesar de a vitória da estrela da Ducati, Álvaro Bautista, ter sido relativamente clara, o Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 ainda estava cheio de destaques. Basta pensar nos espectaculares duelos entre o espanhol e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nos encontros de Portimão e Jerez ou na sensacional mudança do turco para a BMW e do recordista mundial da Kawasaki Jonathan Rea para a Yamaha.

Tudo isto e muito mais será incluído na história do campeonato do mundo de produção e, naturalmente, também será mencionado no tradicional anuário. Este último estará disponível a partir de 5 de dezembro e é, por isso, ideal como prenda de Natal para um fã. Para garantir um exemplar, recomendamos a pré-encomenda.

O preço de venda recomendado para o livro, com as suas ilustrações de alta qualidade e muitos fundos, é de 48 euros. Atualmente, está disponível em pré-venda por 38,40 euros.