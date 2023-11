Yamaha convaincu : tous les doutes de Rea se sont envolés

Jonathan Rea a remporté six titres de champion du monde avec Kawasaki, son passage chez Yamaha pour le championnat du monde Superbike 2024 est une sensation. Son nouveau chef d'équipe, Paul Denning, est certain que Yamaha a déjà convaincu l'Irlandais du Nord.

Jonathan Rea avait plusieurs options pour 2024. Il aurait pu poursuivre sa carrière avec Kawasaki, mais compte tenu de ses chances plutôt minces de remporter le championnat du monde Superbike pour la septième fois, il aurait également pu se retirer. Lorsque l'opportunité de succéder à Toprak Razgatlioglu au sein de l'équipe d'usine Yamaha s'est présentée, le pilote de 36 ans a décidé de passer à la R1 après neuf années passées au guidon de la ZX-10RR.

On peut imaginer que pour Rea, quitter Kawasaki a été une décision difficile. Il laisse derrière lui un environnement familier et des personnes auxquelles il s'est attaché, sans être sûr de la manière dont les choses vont se passer chez Yamaha, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Au final, cela prouve la motivation et la volonté de gagner de l'Irlandais du Nord.

Rea a déjà effectué deux tests avec Yamaha, et la transition vers la Superbike du Japonais Iwata s'est faite sans trop de difficultés. En 1:38,592 min, le sextuple champion du monde a parcouru le circuit de Jerez 0,2 seconde plus vite que son coéquipier Kawasaki Alex Lowes la même semaine.

Même s'il y a toujours un point d'interrogation derrière la comparabilité des temps au tour lors des tests, le soulagement de Rea et de sa nouvelle équipe était évident. "On aurait pu s'inquiéter un peu à l'avance - je pense que c'est ce que Johnny voulait dire lui-même. Savoir s'il allait pouvoir piloter quelque chose de nouveau après neuf ans sur la même moto. Mais je pense que ces doutes étaient déjà dissipés après 15 tours lors de la première journée d'essais", a déclaré Paul Denning, dont l'équipe Crescent gère la présence d'usine de Yamaha. "La rapidité et la réaction des gars de Yamaha entre le premier et le deuxième test - lui donner quelques nouvelles pièces pour améliorer sa position et en adapter d'autres à ses préférences - l'a rendu très heureux de voir des choses conçues, fabriquées, livrées et montées sur la moto à sa demande. Il n'y a aucun doute sur l'engagement à faire en sorte que la moto lui convienne".

Denning ne voit aucun problème à ce que Rea devienne plus rapide à chaque test et à chaque tour sur la moto. "Il n'a pas vraiment eu à adapter son style de pilotage, il se sent très à l'aise, dès le premier test", a souligné l'Anglais. "Comme toujours, ce sont les derniers dixièmes qui constituent le défi en termes de vitesse et de constance. Plus il apprendra à connaître la moto et à exploiter ses avantages, plus son rythme s'améliorera".