Yamaha convinta: tutti i dubbi di Rea sono svaniti

Jonathan Rea aveva diverse opzioni per il 2024: avrebbe potuto continuare la sua carriera con la Kawasaki, ma viste le scarse possibilità di vincere il campionato mondiale Superbike per la settima volta, avrebbe potuto anche ritirarsi. Quando si è presentata l'opportunità di succedere a Toprak Razgatlioglu nel team Yamaha, il 36enne ha deciso di passare alla R1 dopo nove anni con la ZX-10RR.

Si può immaginare che per Rea sia stata una decisione difficile lasciare la Kawasaki. Si lascia alle spalle un ambiente familiare e persone a cui si è affezionato, senza essere sicuro di come andranno le cose alla Yamaha in termini sportivi e personali. Alla fine, questo dimostra la motivazione e la voglia di vincere del nordirlandese.

Rea ha già completato due test con la Yamaha e il passaggio alla superbike di Iwata in Giappone è avvenuto senza grosse difficoltà. In 1:38.592 minuti, il sei volte campione del mondo ha girato sul circuito di Jerez 0,2 secondi più velocemente del suo precedente compagno di squadra Kawasaki Alex Lowes nella stessa settimana.

Anche se c'è sempre un punto interrogativo sulla comparabilità dei tempi sul giro nei test, il sollievo di Rea e della sua nuova squadra era evidente. "Si poteva essere un po' preoccupati prima - credo che Johnny stesso intendesse questo. Se sarebbe stato in grado di guidare qualcosa di nuovo dopo nove anni con la stessa moto. Ma credo che questi dubbi siano stati fugati dopo appena 15 giri nel primo giorno di test", ha detto Paul Denning, il cui team Crescent si occupa delle apparizioni ufficiali della Yamaha. "La velocità e la risposta dei ragazzi della Yamaha tra il primo e il secondo test, che gli hanno fornito alcune nuove parti per migliorare la sua posizione di guida e altre per soddisfare le sue preferenze, gli hanno fatto molto piacere che le cose venissero sviluppate, prodotte, consegnate e montate sulla moto su sua richiesta. Non c'è dubbio sull'impegno profuso per realizzare la moto su misura per lui".

Denning non vede alcun problema nel fatto che Rea diventi sempre più veloce a ogni test e a ogni giro sulla moto. "Non ha dovuto adattare il suo stile di guida, si è sentito molto a suo agio fin dal primo test", ha sottolineato l'inglese. "Come sempre, sono gli ultimi decimi la sfida in termini di velocità e costanza. Più conosce la moto e più riesce a sfruttarne i vantaggi, migliore sarà il suo ritmo".