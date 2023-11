Yamaha convencida: Todas as dúvidas de Rea desapareceram

Jonathan Rea ganhou seis títulos de campeão do mundo com a Kawasaki e a sua mudança para a Yamaha para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 foi uma sensação. O seu novo chefe de equipa, Paul Denning, tem a certeza de que a Yamaha já convenceu o irlandês do norte.

Jonathan Rea tinha várias opções para 2024: podia ter continuado a sua carreira com a Kawasaki, mas dadas as poucas hipóteses de vencer o Campeonato do Mundo de Superbikes pela sétima vez, também podia ter-se retirado. Quando surgiu a oportunidade de suceder a Toprak Razgatlioglu na equipa de trabalho da Yamaha, o piloto de 36 anos decidiu mudar para a R1 após nove anos com a ZX-10RR.

Pode imaginar-se que foi uma decisão difícil para Rea deixar a Kawasaki. Ele está a deixar para trás um ambiente familiar e pessoas de quem se afeiçoou, sem ter a certeza de como as coisas vão correr na Yamaha em termos desportivos e pessoais. No final, isto prova a motivação e a vontade de vencer do irlandês do norte.

Rea já completou dois testes com a Yamaha e a mudança para a superbike da Iwata no Japão decorreu sem grandes dificuldades. Em 1:38.592 minutos, o hexacampeão do mundo percorreu a pista de Jerez 0,2 segundos mais rápido do que o seu anterior companheiro de equipa na Kawasaki, Alex Lowes, na mesma semana.

Apesar de haver sempre um ponto de interrogação sobre a comparabilidade dos tempos por volta nos testes, o alívio de Rea e da sua nova equipa era óbvio. "Podíamos ter ficado um pouco preocupados de antemão - penso que era isso que o próprio Johnny queria dizer. Se ele seria capaz de pilotar algo novo depois de nove anos com a mesma mota. Mas penso que essas dúvidas foram dissipadas após apenas 15 voltas no primeiro dia de testes," disse Paul Denning, cuja equipa Crescent está a tratar da aparência de fábrica da Yamaha. "A velocidade e resposta do pessoal da Yamaha entre o primeiro e o segundo teste - dando-lhe algumas peças novas para melhorar a sua posição de condução e outras para se adaptarem às suas preferências - ele ficou muito satisfeito por ver as coisas a serem desenvolvidas, fabricadas, entregues e montadas na moto a seu pedido. Não há dúvida do empenho em fazer a mota à medida dele."

Denning não vê qualquer problema com o facto de Rea ficar mais rápido a cada teste e a cada volta com a moto. "Ele não teve de adaptar o seu estilo de pilotagem, sente-se muito confortável desde o primeiro teste", sublinhou o inglês. "Como sempre, são os últimos décimos que são o desafio em termos de velocidade e consistência. Quanto melhor ele conhecer a moto e quanto mais puder utilizar as suas vantagens, melhor será o seu ritmo."