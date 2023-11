Dominique Aegerter: Sólo las victorias mantienen la caja registradora llena

Ocurre lo mismo en la mayoría de las series internacionales de automovilismo: los pilotos punteros de los mejores equipos ganan a veces millones, mientras que los segundones a menudo incluso tienen que aportar dinero al equipo para poder pilotar una temporada. No es diferente en el campeonato del mundo basado en la producción.

En el Campeonato del Mundo de Superbike, estrellas como Álvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Yamaha) y Toprak Razgatlioglu (BMW) pueden llevar una vida relajada y reservar un tranquilizador colchón para su jubilación, mientras que detrás de ellos la brecha sigue aumentando. Dominique Aegerter, que terminó su temporada de debut con el Yamaha Team Giansanti Racing en octava posición en el Campeonato del Mundo (dos podios), también se encuentra en el mediocampo económicamente.

"Durante las tres últimas temporadas, he podido hacer mi trabajo de piloto de motos como se debe. Siempre he ganado algo", afirma el piloto suizo en una entrevista con Stefan Leuenberger, del periódico local Unter-Emmentaler. "Sin embargo, los principales ingresos no proceden de las primas por podios, que no son muy elevadas, ni del sueldo que recibo de Yamaha, sino de las cantidades de patrocinadores privados. Las cantidades no son enormes. Las primas del podio sólo las paga la escudería Yamaha. Recibí menos de 10.000 francos por los dos podios de Jerez. Económicamente, sólo merecería la pena si consiguiera una victoria".

Además, Aegerter paga parte de sus ingresos a su mánager y a su hermano Kevin. Sus padres también le ayudan.

"Papá y mamá trabajan gratis para mí. Estoy muy agradecido por ello", sonríe el luchador de Domi, que también intenta generar ingresos a través de su tradicional fiesta de fin de temporada. "La fiesta fue genial y me lo pasé muy bien con los visitantes. Pero lo cierto es que el esfuerzo y los costes de este gran evento son muy elevados. Me lleva de dos a tres semanas organizarlo y necesito 50 ayudantes. Por supuesto, quiero el mayor número posible de personas. Estaría bien poder acoger entre 2000 y 2500 personas. Ahora estoy esperando las cuentas para hacer balance. Claro que es bonito cuando sale algo. Pero sólo la interacción con mis fans ya hace que la fiesta merezca la pena".