Dominique Aegerter : seules les victoires permettent de remplir les caisses

C'est la même chose dans la plupart des séries internationales de sport automobile : les pilotes de pointe dans les meilleures équipes gagnent parfois des millions, tandis que les pilotes de fond doivent souvent apporter de l'argent à l'équipe pour pouvoir courir une saison. Il en va de même dans les championnats du monde proches de la série.

Dans le championnat du monde de Superbike, des stars comme Álvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Yamaha) et Toprak Razgatlioglu (BMW) peuvent mener une vie tranquille et se constituer un matelas rassurant pour leurs vieux jours, tandis que derrière eux, l'écart se creuse de plus en plus. Dominique Aegerter, qui a terminé sa saison rookie à la huitième place du championnat du monde (deux podiums) au sein du team Yamaha Giansanti Racing, se situe également dans la moyenne sur le plan financier.

"Ces trois dernières saisons, j'ai pu exercer le métier de pilote de moto comme il devrait l'être. J'ai toujours gagné quelque chose", a déclaré le Suisse dans une interview avec Stefan Leuenberger du journal local Unter-Emmentaler. "Toutefois, les principaux revenus ne proviennent pas des primes de podium, qui ne sont pas très élevées, ni du salaire que je perçois de Yamaha, mais des montants versés par les sponsors privés. Les montants ne sont pas énormes. Les primes de podium sont uniquement payées par l'écurie Yamaha. Pour les deux podiums de Jerez, j'ai reçu moins de 10 000 francs. Financièrement, cela ne serait vraiment possible que si je remportais une victoire".

A cela s'ajoute le fait qu'Aegerter verse une partie de ses revenus à son manager et à son frère Kevin. Ses parents l'aident également.

"En fait, papa et maman travaillent gratuitement pour moi. Je leur en suis extrêmement reconnaissant", a déclaré en souriant le combattant des Domi, qui essaie également de générer des revenus par le biais de sa traditionnelle fête de fin de saison. "La fête était super et j'ai passé un bon moment avec les visiteurs. Mais le fait est que l'investissement et les coûts de cette grande manifestation sont très élevés. J'ai deux à trois semaines de travail et j'ai besoin de 50 personnes pour m'aider. Bien sûr, j'aimerais avoir le plus de monde possible. Ce serait bien de pouvoir accueillir 2000 à 2500 personnes. J'attends maintenant les comptes pour pouvoir faire le bilan. Bien sûr, c'est bien d'avoir des résultats. Mais rien que l'échange avec mes fans rend la fête toujours précieuse".