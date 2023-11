Dominique Aegerter: Solo le vittorie mantengono la cassa piena

È la stessa cosa nella maggior parte delle serie motoristiche internazionali: i piloti di punta dei migliori team guadagnano a volte milioni, mentre i finanziatori spesso devono addirittura portare soldi alla squadra per poter guidare una stagione. Non è diverso nel campionato mondiale di produzione.

Nel Campionato mondiale Superbike, star come Álvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Yamaha) e Toprak Razgatlioglu (BMW) possono condurre una vita rilassata e mettere da parte un rassicurante gruzzolo per la pensione, mentre alle loro spalle il divario continua ad aumentare. Anche Dominique Aegerter, che ha concluso la sua stagione da esordiente con il Yamaha Team Giansanti Racing all'ottavo posto nel Campionato del Mondo (due podi), si trova finanziariamente a centrocampo.

"Nelle ultime tre stagioni ho potuto fare il mio lavoro di pilota di moto come si deve. Ho sempre guadagnato qualcosa", ha dichiarato il pilota svizzero in un'intervista a Stefan Leuenberger del quotidiano locale Unter-Emmentaler. "Tuttavia, il guadagno principale non proviene dai bonus per il podio, non molto alti, o dallo stipendio che ricevo dalla Yamaha, ma dagli importi degli sponsor privati. Gli importi non sono enormi. I bonus per il podio sono pagati solo dalla squadra corse Yamaha. Ho ricevuto meno di 10.000 franchi per i due podi di Jerez. Dal punto di vista finanziario, ne varrebbe la pena solo se dovessi vincere".

Inoltre, Aegerter versa parte del suo reddito al suo manager e al fratello Kevin. Anche i suoi genitori sono pronti ad aiutarlo.

"Papà e mamma lavorano per me gratuitamente. Sono estremamente grato per questo", ha sorriso il pugile di Domi, che cerca di generare reddito anche attraverso la sua tradizionale festa di fine stagione. "La festa è stata fantastica e mi sono divertito molto con i visitatori. Ma il fatto è che, naturalmente, l'impegno e i costi per questo grande evento sono molto elevati. Mi ci vogliono due o tre settimane per organizzarlo e ho bisogno di 50 collaboratori. Naturalmente voglio che ci sia il maggior numero di persone possibile. Sarebbe bello poter accogliere da 2000 a 2500 persone. Ora sto aspettando i conti per poter fare un bilancio. Naturalmente è bello quando si ottiene qualcosa. Ma l'interazione con i miei fan, da sola, fa sì che la festa valga sempre la pena".