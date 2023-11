Dominique Aegerter: Só as vitórias mantêm a caixa registadora cheia

Muitos fãs perguntam-se quanto é que um piloto ganha no Campeonato do Mundo de Superbike. O piloto da Yamaha, Dominique Aegerter, deu uma pequena ideia numa entrevista ao jornal local Unter-Emmentaler.

O mesmo acontece na maior parte das séries internacionais de desporto automóvel: os pilotos de topo das melhores equipas ganham por vezes milhões, enquanto os que estão na retaguarda têm muitas vezes de trazer dinheiro para a equipa para poderem conduzir uma época. Não é diferente no campeonato do mundo de produção.

No Campeonato do Mundo de Superbike, estrelas como Álvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Yamaha) e Toprak Razgatlioglu (BMW) podem levar uma vida descontraída e reservar uma almofada tranquilizadora para a sua reforma, enquanto atrás deles o fosso continua a aumentar. Dominique Aegerter, que terminou a sua época de estreia com a Yamaha Team Giansanti Racing em oitavo lugar no Campeonato do Mundo (dois lugares no pódio), também pode ser encontrado no meio do pelotão financeiramente.

"Nas últimas três épocas, pude fazer o meu trabalho como piloto de motos como deve ser feito. Sempre ganhei alguma coisa", disse o piloto suíço numa entrevista a Stefan Leuenberger do jornal local Unter-Emmentaler. "No entanto, o principal rendimento não provém dos prémios de pódio não muito elevados ou do salário que recebo da Yamaha, mas sim dos montantes dos patrocinadores privados. Os montantes não são muito elevados. Os prémios de pódio são pagos apenas pela equipa de corrida da Yamaha. Recebi menos de 10.000 francos pelos dois pódios de Jerez. Financeiramente, só valeria a pena se eu conseguisse uma vitória".

Além disso, Aegerter paga parte do seu rendimento ao seu empresário e ao seu irmão Kevin. Os seus pais também ajudam.

"O meu pai e a minha mãe trabalham para mim de graça. Estou muito grato por isso", sorri o lutador de Domi, que também tenta gerar rendimentos através da sua tradicional festa de fim de época. "A festa foi óptima e diverti-me muito com os visitantes. Mas o facto é que, naturalmente, o esforço e os custos deste grande evento são muito elevados. Demoro duas a três semanas a organizar e preciso de 50 ajudantes. É claro que quero o maior número possível de pessoas. Seria ótimo poder acolher 2000 a 2500 pessoas. Estou agora à espera das contas para poder fazer um balanço. É claro que é bom quando sai alguma coisa. Mas só a interação com os meus fãs faz com que a festa valha sempre a pena".