Continúa el desarrollo del nuevo Honda

El director del equipo Honda, Leon Camier, quiere pasar más tiempo con su familia y ha pedido la rescisión de su contrato. El piloto de 37 años seguirá a cargo de los tests invernales de este año, después se acabó.

El inglés vivió el positivo debut de la nueva CBR1000RR-R en Jerez hace una semana. El hecho de que Honda Racing Corporation se toma en serio su compromiso con las Superbikes también quedó demostrado por el número inusualmente elevado de pilotos japoneses presentes. Además del piloto probador Tetsuta Nagashima, también viajaron al evento ingenieros.



"Eran principalmente ingenieros del departamento de investigación y desarrollo que están desarrollando esto. También había otros que querían entender lo que pasaba aquí y poner a punto la moto", explicó Camier. "Primero pasaron dos días en la pista con Nagashima y luego nos entregaron las motos a nosotros. Nuestros pilotos seguirán ahora su propio camino. Necesitan tiempo para revisar los datos y hacer cambios para los próximos tests".

El test de Portimão del 4 de diciembre será la última aparición de Camier como director del equipo Honda, y mientras que el dúo de Honda formado por Iker Lecuona y Xavi Vierge se irá entonces al parón invernal, Nagashima seguirá adelante con el desarrollo de la Triple-R. Al parecer, Honda está considerando la creación de un equipo de pruebas de superbikes.



"Con el piloto de pruebas, daremos un paso adelante con nuevas piezas a finales de diciembre. Por el momento, Tetsuta es el piloto de pruebas, pero no sé la respuesta para el futuro", especuló reveladoramente el ex piloto de carreras. "Los pilotos permanentes no volverán a la pista hasta enero en Europa y es de esperar que reciban algunas novedades para dar otro paso adelante".