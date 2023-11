Voici comment se poursuit le développement de la nouvelle Honda

Lorsque la nouvelle Honda CBR1000RR-R a fait ses débuts en compétition Superbike lors des essais de Jerez, on a remarqué la présence de nombreux Japonais. Leon Camier, encore manager du team, révèle ce qu'il adviendra de la Fireblade.

Le team manager Honda Leon Camier souhaite passer plus de temps avec sa famille et a demandé la résiliation de son contrat. L'homme de 37 ans s'occupera encore des tests d'hiver de cette année, puis ce sera la fin.

Il y a une semaine, l'Anglais a assisté à Jerez aux débuts positifs de la nouvelle CBR1000RR-R. La présence d'un nombre inhabituellement élevé de Japonais a également montré que la Honda Racing Corporation prend au sérieux son engagement en Superbike. Outre le pilote d'essai Tetsuta Nagashima, des ingénieurs avaient également fait le déplacement.



"Il s'agissait principalement d'ingénieurs du département de recherche et développement qui développent cela. Ensuite, il y en avait d'autres qui voulaient comprendre ce qui se passait ici et qui ont réglé la moto", a clarifié Camier. "Ils ont d'abord passé deux jours sur le circuit avec Nagashima, puis ils nous ont confié les motos. Nos pilotes d'intervention vont maintenant faire leur chemin. Ils ont besoin de temps pour passer en revue les données et faire des changements pour les prochains tests".

Le test de Portimão, le 4 décembre, sera la dernière apparition de Camier en tant que team manager de Honda. Alors que le duo Honda Iker Lecuona et Xavi Vierge prendra ensuite sa pause hivernale, Nagashima continuera à faire avancer le développement de la Triple-R. Apparemment, Honda réfléchit à la mise en place d'une équipe de test Superbike.



"Avec le pilote d'essai, nous franchirons une étape supplémentaire fin décembre avec de nouvelles pièces. Actuellement, Tetsuta est le pilote d'essai, mais pour l'avenir, je n'ai pas de réponse", a spéculé l'ancien pilote de course de manière éloquente. "Les pilotes permanents ne reprendront la piste qu'en janvier en Europe, et j'espère qu'ils auront alors quelques nouvelles choses avec eux pour faire un nouveau pas en avant".