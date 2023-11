Continua lo sviluppo della nuova Honda

Il team manager della Honda Leon Camier vuole trascorrere più tempo con la sua famiglia e ha chiesto la rescissione del contratto. Il 37enne si occuperà ancora dei test invernali di quest'anno, ma poi sarà tutto finito.

L'inglese ha vissuto il debutto positivo della nuova CBR1000RR a Jerez una settimana fa. Il fatto che la Honda Racing Corporation sia seriamente impegnata nella Superbike è stato dimostrato anche dal numero insolitamente elevato di piloti giapponesi presenti. Oltre al collaudatore Tetsuta Nagashima, anche gli ingegneri hanno partecipato all'evento.



"Erano soprattutto ingegneri del dipartimento di ricerca e sviluppo che stanno sviluppando questa moto. Poi c'erano altri che volevano capire cosa stava succedendo qui e mettere a punto la moto", ha spiegato Camier. "Hanno prima trascorso due giorni in pista con Nagashima e poi ci hanno consegnato le moto. I nostri piloti ora andranno per la loro strada. Hanno bisogno di tempo per analizzare i dati e apportare modifiche per i prossimi test".

Il test di Portimão del 4 dicembre sarà l'ultima apparizione di Camier come team manager Honda, e mentre la coppia Honda composta da Iker Lecuona e Xavi Vierge andrà in pausa invernale, Nagashima continuerà a portare avanti lo sviluppo della Triple-R. A quanto pare, Honda sta valutando la possibilità di creare una squadra di collaudo per le superbike.



"Con il collaudatore, faremo un ulteriore passo avanti con nuove parti alla fine di dicembre. Al momento il collaudatore è Tetsuta, ma non conosco la risposta per il futuro", ha ipotizzato l'ex pilota. "I piloti fissi non torneranno in pista prima di gennaio in Europa e si spera che ricevano qualche novità per fare un ulteriore passo avanti".