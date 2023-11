O desenvolvimento do novo Honda continua

O chefe de equipa da Honda, Leon Camier, quer passar mais tempo com a sua família e pediu a rescisão do seu contrato. O piloto de 37 anos ainda vai estar encarregue dos testes de inverno deste ano, mas depois acabou.

O inglês teve uma estreia positiva da nova CBR1000RR-R em Jerez há uma semana. O facto de a Honda Racing Corporation levar a sério o seu compromisso com as Superbike também foi demonstrado pelo número invulgarmente elevado de pilotos japoneses presentes. Para além do piloto de testes Tetsuta Nagashima, os engenheiros também viajaram para o evento.



"Eram sobretudo engenheiros do departamento de investigação e desenvolvimento que estão a desenvolver esta moto. Depois havia outros que queriam perceber o que se estava a passar aqui e montar a moto," explicou Camier. "Primeiro passaram dois dias na pista com Nagashima e depois entregaram-nos as motos. Os nossos pilotos vão agora seguir o seu próprio caminho. Eles precisam de tempo para analisar os dados e fazer alterações para os próximos testes."

O teste de Portimão, a 4 de dezembro, será a última aparição de Camier como chefe de equipa da Honda, e enquanto a dupla da Honda, Iker Lecuona e Xavi Vierge, vai entrar na pausa de inverno, Nagashima vai continuar a avançar com o desenvolvimento da Triple-R. Aparentemente, a Honda está a considerar criar uma equipa de testes de superbikes.



"Com o piloto de testes, vamos dar um passo em frente com novas peças no final de dezembro. De momento, Tetsuta é o piloto de testes, mas não sei qual será a resposta para o futuro", especulou o antigo piloto de competição. "Os pilotos permanentes não estarão de volta à pista até janeiro na Europa e esperamos receber algumas coisas novas para dar mais um passo em frente."