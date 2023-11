Leon Camier : la nouvelle Honda a été conçue pour le championnat SBK

Lorsque Honda a lancé la CBR1000RR-R en 2020, elle promettait à grands renforts de promesses la Fireblade la plus résolument orientée vers la course de tous les temps. Mais cela n'a pas suffi pour le championnat du monde Superbike : en quatre ans, seules cinq troisièmes places ont été obtenues.

Pour 2024, un nouveau modèle arrive, qui n'a que peu de points communs avec son prédécesseur. Un châssis modifié avec une rigidité changée et un nouveau moteur sont au centre des préoccupations. Le premier test avec les pilotes opérationnels Iker Lecuona et Xavi Vierge à Jerez les 22 et 23 novembre s'est révélé prometteur. "Pour nous, en tant qu'équipe, les changements effectués sont bons du point de vue de la course. Nous avons juste besoin de temps pour comprendre si c'est suffisant ou quelles doivent être les prochaines étapes", a déclaré le team manager Leon Camier.

Le moteur quatre cylindres en ligne nouvellement développé dispose d'un vilebrequin plus léger et d'un système de commande des papillons divisé. Ce système ne peut être utilisé en championnat du monde Superbike que s'il est monté sur la moto de série. "Les papillons divisés sont un grand pas dans la bonne direction et quelque chose dont nous avons besoin sur la piste. On espère ainsi avoir plus d'adhérence et une meilleure connexion avec la roue arrière, car on n'ouvre que deux des quatre cylindres. Beaucoup d'autres utilisent déjà ce système. Avec le vilebrequin plus léger, on a normalement plus d'accélération, mais il s'agit aussi de réduire la puissance. C'est quelque chose que les papillons séparés devraient aider à produire une puissance plus douce et plus contrôlable. C'est nécessaire avec les pneus Pirelli et en course Superbike en général", a expliqué l'Anglais. "Ensuite, il faut maintenir une adhérence constante, car une fois que l'on a perdu la traction, on ne la récupère jamais. Chaque pneu a un spinning optimal et il faut rester dans cette fourchette. Il est important de contrôler la première ouverture du papillon des gaz et la première accélération. Tout va dans ce sens : générer de l'adhérence et de l'accélération là où nous en avons besoin".

Bien entendu, l'aérodynamique de la Fireblade 2024 a également été adaptée. La caractéristique la plus frappante est le nouveau design des winglets. "On essaie de créer de l'appui pour réduire l'inclinaison du wheelie. C'est principalement ce que nous espérons obtenir avec le package aéro", a déclaré Camier. "Tant que nous n'aurons pas pris nos marques avec cette moto et que nous ne la connaîtrons pas en détail, nous ne saurons pas où nous en sommes".