Leon Camier: la nuova Honda è stata sviluppata per il campionato mondiale SBK

Quando Honda lanciò sul mercato la CBR1000RR nel 2020, promise che sarebbe stata la Fireblade con la più costante messa a punto da gara di tutti i tempi. Tuttavia, questo non è stato sufficiente per il campionato mondiale Superbike: in quattro anni, sono stati raggiunti solo cinque terzi posti.

Per il 2024 è in arrivo un nuovo modello che ha poco in comune con il suo predecessore. Un telaio modificato con una maggiore rigidità e un nuovo motore saranno al centro dell'attenzione. Il primo test con i piloti della squadra Iker Lecuona e Xavi Vierge, svoltosi a Jerez il 22/23 novembre, è stato molto promettente. "Per noi come squadra, le modifiche apportate sono buone dal punto di vista delle corse. Abbiamo solo bisogno di tempo per capire se sono sufficienti o quali sono i prossimi passi da fare", ha dichiarato il Team Manager Leon Camier.

Il motore a quattro cilindri in linea di nuova concezione è dotato di un albero motore più leggero e di un comando dell'acceleratore sdoppiato. Questo sistema può essere utilizzato nel Campionato Mondiale Superbike solo se installato nella moto di serie. "Le valvole a farfalla sdoppiate sono un grande passo nella giusta direzione e sono necessarie in pista. La speranza è che garantiscano una maggiore aderenza e una migliore connessione con la ruota posteriore perché si aprono solo due dei quattro cilindri. Molti altri utilizzano già questo sistema. Con un albero motore più leggero si ha normalmente una maggiore accelerazione, ma si tratta anche di ridurre la potenza. I corpi farfallati separati dovrebbero aiutare a produrre una potenza più fluida e controllabile. Questo è necessario con i pneumatici Pirelli e nelle gare Superbike in generale", ha spiegato l'inglese. "Poi bisogna mantenere costante l'aderenza, perché una volta persa la trazione non la si recupera più. Ogni pneumatico ha un range di rotazione ottimale e bisogna rimanere all'interno di questo range. È importante controllare la prima apertura del gas e la prima accelerazione. Tutto va in questa direzione: generare aderenza e accelerazione dove serve".

Naturalmente, anche l'aerodinamica della Fireblade 2024 è stata adattata. La caratteristica più evidente sono le alette ridisegnate. "Si cerca di generare deportanza per ridurre la tendenza all'impennata. Questo è ciò che speriamo di ottenere con il pacchetto aerodinamico", ha detto Camier. "Finché non avremo preso confidenza con questa moto e non la conosceremo nel dettaglio, non sapremo a che punto siamo".