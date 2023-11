Leon Camier: Nova Honda foi desenvolvida para o Campeonato do Mundo de SBK

Após quatro anos, a Honda cancelou o primeiro modelo da CBR1000RR-R e foi desenvolvida uma nova mota para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. De acordo com o chefe de equipa Leon Camier, foram feitos os ajustes certos.

Quando a Honda lançou o CBR1000RR-R no mercado em 2020, foi prometido ser o Fireblade mais consistentemente ajustado de todos os tempos. No entanto, isso não foi suficiente para o Campeonato Mundial de Superbike: em quatro anos, apenas cinco terceiros lugares foram alcançados.

Um novo modelo está a chegar para 2024 que tem pouco em comum com o seu antecessor. Um chassis modificado com rigidez alterada e um novo motor serão o centro das atenções. O primeiro teste com os pilotos da equipa, Iker Lecuona e Xavi Vierge, em Jerez, a 22/23 de novembro, foi muito promissor. "Para nós, enquanto equipa, as alterações que fizemos são boas do ponto de vista da corrida. Só precisamos de tempo para perceber se são suficientes ou quais são os próximos passos a dar", disse o Diretor de Equipa Leon Camier.

O recém-desenvolvido motor de quatro cilindros em linha tem uma cambota mais leve e um controlo do acelerador dividido. Este sistema só pode ser utilizado no Campeonato do Mundo de Superbike se for instalado na mota de produção. "As válvulas de aceleração divididas são um grande passo na direção certa e algo de que precisamos na pista de corrida. A esperança é que nos dê mais aderência e uma melhor ligação à roda traseira porque só abrimos dois dos quatro cilindros. Muitos dos outros já utilizam este sistema. Com a cambota mais leve, normalmente temos mais aceleração, mas também se trata de reduzir a potência. É algo que os corpos de borboleta separados devem ajudar, para produzir uma potência mais suave e mais controlável. Isso é necessário com os pneus Pirelli e nas corridas de Superbike em geral", explicou o inglês. "Depois, temos de manter a aderência constante, porque quando perdemos a tração, nunca mais a recuperamos. Cada pneu tem um intervalo de rotação ótimo e temos de nos manter dentro desse intervalo. É importante controlar a primeira abertura do acelerador e a primeira aceleração. Tudo vai nessa direção: gerar aderência e aceleração onde é necessário".

Naturalmente, a aerodinâmica da Fireblade 2024 também foi adaptada. A caraterística mais marcante são as asas redesenhadas. "Tentamos gerar força descendente para reduzir a tendência para o wheelie. É isso que esperamos conseguir com o pacote aerodinâmico", disse Camier. "Até estarmos a par da velocidade desta moto e a conhecermos em pormenor, não sabemos em que pé estamos."