Sam Lowes: Se acabó Moto2, ahora el Mundial de SBK

Sam Lowes quería que su última temporada en el Campeonato del Mundo de Moto2 fuera diferente. Aunque el Campeón del Mundo de Supersport de 2013 ganó la cuarta cita de la temporada en Jerez, por lo demás el séptimo puesto era la máxima de las sensaciones, como ocurrió el domingo en su última carrera en Valencia. Junto con cinco abandonos, sólo fue suficiente para el 12º puesto en el campeonato del mundo.

"Si todavía hubiera tenido opciones de podio en las últimas vueltas, las cosas habrían sido diferentes. Pero como máximo era el 4º puesto, lo que no habría cambiado mucho las cosas. Así que simplemente mantuve mi posición durante las dos últimas vueltas. Era importante no cometer errores", dijo Lowes, explicando su moderación en el final de temporada. "Me pesaba mucho terminar la carrera. Lo intenté mucho, pero no me sentía tan bien como los días anteriores".

Como es bien sabido, Lowes sigue contando con el apoyo de su anterior equipo Marc VDS, propiedad del multimillonario cervecero y mecenas Marc van der Straten, que ha creado un equipo independiente de Superbike y ha puesto a disposición del inglés una competitiva Ducati V4R.

"Me gustaría dar las gracias al equipo por estos cuatro años. Está lleno de gente estupenda, incluido Marc, que es increíble. Estoy muy agradecido de que subamos juntos a Superbike", continuó el hermano gemelo del piloto oficial de Kawasaki Alex Lowes. "Por supuesto que quería hacerlo mejor, pero los resultados han sido buenos. Estoy contento con las victorias, los podios y las poles. Estoy orgulloso de lo que he conseguido. No es una despedida de este paddock, es más bien un 'hasta pronto'. Pero cuando vuelva a pasarme por aquí, no estaré corriendo".

Debido al tardío final de la temporada de GP, Sam aún no ha completado un test con la Ducati. El piloto de 33 años hará su debut en Superbike en Jerez los días 5 y 6 de diciembre, cuando BMW también realizará un test con Toprak Razgatlioglu.