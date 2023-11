Sam Lowes : Fin de sa carrière en Moto2, désormais en Championnat du Monde SBK

La carrière de Sam Lowes en Moto2 s'est terminée au GP de Valence. Il se concentre désormais sur la préparation de ses débuts en Championnat du monde Superbike en 2024 avec Marc VDS et la Ducati V4R.

Sam Lowes avait souhaité que sa dernière saison en championnat du monde Moto2 soit différente. Le champion du monde Supersport 2013 a certes remporté le quatrième meeting de la saison à Jerez, mais sinon, il s'est contenté d'une septième place, comme dimanche lors de sa dernière course à Valence. Avec cinq abandons, il n'a pu obtenir que la 12e place au championnat du monde.

"Si j'avais eu une chance de monter sur le podium dans les derniers tours, les choses auraient été différentes. Mais il s'agissait au maximum de la quatrième place, cela n'aurait pas changé grand-chose. J'ai donc simplement maintenu ma position pendant les deux derniers tours. Il était important de ne pas faire d'erreur", a expliqué Lowes pour expliquer sa retenue lors de la finale de la saison. "Cela pesait vraiment sur mes épaules de terminer la course. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais je ne me sentais pas aussi bien que les jours précédents".

Comme on le sait, Lowes continuera à être soutenu par son équipe actuelle, Marc VDS, du milliardaire de la bière et mécène Marc van der Straten, qui a mis sur pied une équipe Superbike séparée et a procuré une Ducati V4R compétitive à l'Anglais.

"Je tiens à remercier l'équipe pour ces quatre années formidables. Elle est remplie de gens formidables, y compris Marc, qui est incroyable. Je suis vraiment reconnaissant que nous soyons passés ensemble en Superbike", a poursuivi le frère jumeau d'Alex Lowes, pilote officiel Kawasaki. "Bien sûr, je voulais faire mieux, mais les résultats étaient bons. Je suis heureux d'avoir remporté des victoires, des podiums et des pole positions. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Ce n'est pas un adieu à ce paddock, c'est plutôt un 'à bientôt'. Mais si je repasse par là, je ne piloterai plus".

En raison de la fin tardive de la saison GP, Sam n'a pas encore effectué de test avec la Ducati. Le pilote de 33 ans fera ses débuts en Superbike à Jerez les 5 et 6 décembre, date à laquelle BMW effectuera également des essais avec Toprak Razgatlioglu.