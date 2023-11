Sam Lowes: finita la carriera in Moto2, ora il Campionato del Mondo SBK

Sam Lowes voleva che la sua ultima stagione nel Campionato del Mondo Moto2 fosse diversa. Anche se il campione del mondo Supersport 2013 ha vinto il quarto appuntamento della stagione a Jerez, il settimo posto è stato il massimo delle sensazioni, come domenica nella sua ultima gara a Valencia. Insieme a cinque ritiri, è stato sufficiente per il 12° posto nel campionato mondiale.

"Se avessi avuto ancora una possibilità di podio negli ultimi giri, le cose sarebbero andate diversamente. Ma si trattava al massimo di un 4° posto, che non avrebbe fatto molta differenza. Quindi ho semplicemente mantenuto la mia posizione negli ultimi due giri. Era importante non commettere errori", ha detto Lowes, spiegando la sua moderazione nel finale di stagione. "Mi pesava molto finire la gara. Mi sono impegnato molto, ma non mi sentivo bene come nei giorni precedenti".

Come è noto, Lowes continua a essere supportato dal suo precedente team Marc VDS, di proprietà del miliardario e mecenate della birra Marc van der Straten, che ha creato un team Superbike separato e ha fornito all'inglese una Ducati V4R competitiva.

"Vorrei ringraziare il team per i suoi quattro anni fantastici. È pieno di persone fantastiche, compreso Marc, che è incredibile. Sono davvero grato che siamo passati alla Superbike insieme", ha continuato il fratello gemello del pilota ufficiale Kawasaki Alex Lowes. "Naturalmente avrei voluto fare meglio, ma i risultati sono stati buoni. Sono contento delle vittorie, dei podi e delle pole position. Sono orgoglioso dei risultati ottenuti. Non è un addio a questo paddock, è più un 'ci vediamo presto'. Ma quando passerò di nuovo di qui, non correrò".

A causa della fine della stagione GP, Sam non ha ancora completato un test con la Ducati. Il 33enne farà il suo debutto in Superbike a Jerez il 5/6 dicembre, quando anche la BMW effettuerà dei test con Toprak Razgatlioglu.