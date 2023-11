Sam Lowes: Fim da carreira na Moto2, agora Campeonato do Mundo de SBK

A carreira de Sam Lowes na Moto2 chegou ao fim no GP de Valência. O foco está agora na preparação para a sua estreia no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com a Marc VDS e a Ducati V4R.

Sam Lowes queria que a sua última época no Campeonato do Mundo de Moto2 fosse diferente. Embora o Campeão do Mundo de Supersport de 2013 tenha vencido o quarto encontro da época em Jerez, o sétimo lugar foi a melhor das sensações - tal como aconteceu no domingo na sua última corrida em Valência. Juntamente com cinco desistências, foi apenas o suficiente para o 12º lugar no campeonato do mundo.

"Se eu ainda tivesse uma hipótese de subir ao pódio nas últimas voltas, as coisas teriam sido diferentes. Mas o máximo que consegui foi um 4º lugar, o que não teria feito muita diferença. Por isso, limitei-me a manter a minha posição nas duas últimas voltas. Era importante não cometer um erro", disse Lowes, explicando a sua contenção no final da época. "Estava mesmo a pesar nos meus ombros terminar a corrida. Tentei muito, mas não me sentia tão bem como nos dias anteriores."

Como é sabido, Lowes continua a ser apoiado pela sua anterior equipa Marc VDS, propriedade do bilionário e mecenas da cerveja Marc van der Straten, que criou uma equipa de Superbike separada e forneceu ao inglês uma Ducati V4R competitiva.

"Gostaria de agradecer à equipa por quatro anos fantásticos. Está cheia de pessoas fantásticas, incluindo o Marc, que é incrível. Estou muito grato por estarmos a subir para a Superbike juntos," continuou o irmão gémeo do piloto de fábrica da Kawasaki, Alex Lowes. "É claro que eu queria fazer melhor, mas os resultados foram bons. Estou contente com as vitórias, os pódios e as pole positions. Estou orgulhoso do que consegui. Não é um adeus a este paddock, é mais um 'até breve'. Mas quando voltar a passar por cá, não estarei a correr".

Devido ao final tardio da época de GP, Sam ainda não completou um teste com a Ducati. O piloto de 33 anos vai estrear-se nas Superbike em Jerez a 5/6 de dezembro, altura em que a BMW também vai testar com Toprak Razgatlioglu.