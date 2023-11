Mackenzie : ancienne ou nouvelle Honda, pourvu que ce soit du Superbike

Vainqueur du championnat britannique de Superbike en 2021, les qualités de pilote de Tarran Mackenzie ne font aucun doute. Tout le monde sait que le pilote de 28 ans a été battu à plate couture dans le championnat du monde Supersport 2023 avec la CBR600RR de Petronas Honda. Ce n'est que sur le mouillé que l'Anglais a pu faire la différence et remporter de manière spectaculaire la deuxième course à Most.

Pour 2024, Mackenzie a négocié avec sa patronne d'équipe Midori Moriwaki son passage dans la catégorie Superbike. La question de savoir si et quand il recevra la nouvelle CBR1000RR-R reste ouverte. Lors du test de Jerez, les 22 et 23 novembre, il a piloté le modèle de cette année.

"Pour le prochain test en janvier, j'espère qu'une version actualisée sera disponible, ce qui sera intéressant et devrait changer certaines choses. Mais plus que tout, je suis heureux d'être à nouveau au guidon d'une Superbike. Les tours que j'ai faits à Jerez étaient vraiment amusants", a constaté Mackenzie avec satisfaction. "J'ai eu du mal à piloter les 600 cette année parce que je roulais trop comme une Superbike. Ce sera bien de revenir à mon style de conduite normal et de piloter à nouveau une Superbike".

Mackenzie a constaté de grandes différences entre la Yamaha R1, avec laquelle il a gagné la BSB, et la Honda Fireblade. Il n'est pas encore habitué non plus aux aides électroniques au pilotage, qui n'existent pas dans la série nationale.

"C'était utile de piloter la Superbike, notamment à cause du contrôle de traction, que je n'avais sinon utilisé que lors des huit heures de Suzuka. Ce n'est un secret pour personne que le HRC et Petronas ont eu du mal cette année. Peut-être que je peux les aider avec mon expérience de la R1 et du pilotage d'une superbike", a raconté le pilote Honda. "J'ai pu piloter la R1 comme une 600 à bien des égards. En comparaison, la CBR exige plutôt un style de conduite "stop start". Je dois donc adapter un peu mon style de conduite et trouver la meilleure façon de piloter la moto".