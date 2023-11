Mackenzie: vecchia o nuova Honda, l'importante è la Superbike

Come vincitore del Campionato britannico Superbike 2021, non ci sono dubbi sulle qualità di guida di Tarran Mackenzie. È chiaro a tutti che il 28enne è stato sottovalutato nel Campionato mondiale Supersport 2023 con la CBR600RR di Petronas Honda. L'inglese ha fatto la differenza solo sul bagnato e ha vinto la seconda gara a Most in modo spettacolare.

Mackenzie ha negoziato con il suo capo squadra Midori Moriwaki la promozione alla categoria Superbike per il 2024. Resta da vedere se e quando avrà la nuova CBR1000RR. Ha guidato il modello di quest'anno nei test di Jerez del 22/23 novembre.

"Spero che per il prossimo test di gennaio sia disponibile una versione aggiornata, che sarà interessante e dovrebbe cambiare alcune cose. Ma soprattutto sono felice di essere tornato su una superbike. I giri che ho fatto a Jerez sono stati davvero divertenti", ha detto Mackenzie con soddisfazione. "Quest'anno ho fatto fatica a guidare la 600 perché ero troppo simile a una superbike. Sarà bello tornare al mio stile di guida normale e guidare di nuovo una superbike".

Mackenzie ha notato grandi differenze tra la Yamaha R1, con cui ha vinto il BSB, e la Honda Fireblade. Inoltre, non ha ancora familiarità con gli aiuti elettronici alla guida, che non sono disponibili nella serie nazionale.

"È stato utile guidare la Superbike, anche per via del controllo di trazione, che altrimenti avevo usato solo nella gara di otto ore a Suzuka. Non è un segreto che HRC e Petronas abbiano faticato quest'anno. Forse posso aiutare con la mia esperienza con la R1 e con la guida di una superbike", ha detto il pilota della Honda. "Sono riuscito a guidare la R1 come una 600 sotto molti aspetti. In confronto, la CBR richiede uno stile di guida più stop-start. Devo quindi adattare un po' il mio stile di guida e scoprire come posso guidare al meglio la moto".