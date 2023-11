Mackenzie: Honda antiga ou nova, o mais importante é a Superbike

Após uma época de Supersport, Tarran Mackenzie vai subir para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com a Petronas Honda. O inglês está muito satisfeito com este facto, mas também vê obstáculos.

Como vencedor do Campeonato Britânico de Superbike de 2021, não há dúvidas sobre as qualidades de pilotagem de Tarran Mackenzie. É claro para todos que o jovem de 28 anos foi subestimado no Campeonato Mundial de Supersport de 2023 com a CBR600RR da Petronas Honda. O inglês só fez a diferença no molhado e venceu a segunda corrida em Most de forma espetacular.

Mackenzie negociou uma promoção para a categoria Superbike com o seu chefe de equipa Midori Moriwaki para 2024. Resta saber se ele vai receber a nova CBR1000RR-R e, em caso afirmativo, quando. Ele pilotou o modelo deste ano no teste de Jerez em 22/23 de novembro.

"Espero que uma versão actualizada esteja disponível para o próximo teste em janeiro, o que será interessante e deverá mudar algumas coisas. Mas, acima de tudo, estou contente por estar de volta a uma superbike. As voltas que dei em Jerez foram muito divertidas," disse Mackenzie com satisfação. "Tive dificuldades em pilotar a 600 este ano porque estava a andar demasiado como uma superbike. Vai ser bom voltar ao meu estilo normal de pilotagem e pilotar uma superbike novamente."

Mackenzie notou grandes diferenças entre a Yamaha R1, com a qual venceu o BSB, e a Honda Fireblade. Ele também ainda não está familiarizado com as ajudas electrónicas à condução, que não estão disponíveis nas séries nacionais.

"Foi útil correr com a Superbike, também por causa do controlo de tração, que de outra forma só tinha usado na corrida de oito horas em Suzuka. Não é segredo que a HRC e a Petronas têm tido dificuldades este ano. Talvez eu possa ajudar com a minha experiência com a R1 e a pilotagem de uma superbike", disse o piloto da Honda. "Consegui pilotar a R1 como uma 600 em muitos aspectos. Em comparação, a CBR requer um estilo de condução mais do tipo pára-arranca. Por isso, tenho de adaptar um pouco o meu estilo de condução e descobrir como posso conduzir a moto da melhor forma."