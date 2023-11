Philipp Öttl : ce que le team GMT94 Yamaha pense de lui

Entre 2003 et 2018, l'équipe GMT94 a remporté trois titres en championnat du monde d'endurance, puis s'est lancée dans le championnat du monde Supersport, où elle a remporté sept victoires et obtenu 26 podiums depuis lors.

L'accession au championnat du monde Superbike cette année a représenté un défi non négligeable pour la troupe dirigée par le chef d'équipe Christophe Guyot et le chef d'équipage Manuel Cappelletti.

Bien que Lorenzo Baldassarri, vice-champion du monde de la catégorie moyenne en 2022, ait disposé d'un matériel à peu près identique à celui des deux meilleures équipes de Yamaha, il n'a marqué que 20 points en 36 courses. L'Italien n'a pas réussi à obtenir de résultat à un chiffre, trois douzièmes places constituent ses meilleures performances.

GMT94 Yamaha n'a pas renouvelé le contrat de Baldassarri ni celui de Valentin Debise après la saison dernière. À la place, Philipp Öttl (Superbike) et Lucas Mahias (Supersport) ont signé pour l'année prochaine.

"L'objectif pour 2024 est de se classer plusieurs fois dans le top 10", a déclaré Guyot en esquissant la mission d'Öttl. "Je n'ai pas besoin de mettre la pression à Philipp, il a déjà été une fois cinquième, trois fois sixième et sept fois dans le top-7. Il connaît très bien le top-10. Mais il est clair qu'il doit d'abord apprendre à connaître la Yamaha, c'est pourquoi de tels résultats ne lui seront peut-être pas immédiatement accessibles. Mais dixième, onzième, douzième, c'est certainement dans ses cordes".

"L'équipe a une bonne relation avec Yamaha", a ajouté Cappelletti. "Notre première tâche sera de faire en sorte que Philipp comprenne comment fonctionne la moto et adapte son style de pilotage en conséquence. Ce n'est pas si simple, mais Philipp a de nombreuses années d'expérience et est très intelligent. Après le premier test, nous analyserons toutes les données et nous préparerons la saison en conséquence".

Öttl effectuera son premier test avec la version de course de la Yamaha les 24 et 25 janvier à Jerez, suivi de deux autres jours à Portimao les 29 et 30 janvier. Le matériel s'envolera ensuite pour l'Australie, où tous les pilotes SBK rouleront les 19 et 20 février sur le circuit Grand Prix de Phillip Island, avant que la saison 2024 ne s'y ouvre le week-end suivant.