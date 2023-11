Philipp Öttl: cosa si aspetta da lui il team GMT94 Yamaha

Il Team GMT94 ha vinto tre titoli nel Campionato Mondiale Endurance tra il 2003 e il 2018, prima di entrare nel Campionato Mondiale Supersport, dove da allora ha ottenuto sette vittorie e 26 podi.

Il passaggio al Campionato Mondiale Superbike quest'anno ha rappresentato una sfida da non sottovalutare per la squadra guidata dal Team Principal Christophe Guyot e dal Crew Chief Manuel Cappelletti.

Sebbene Lorenzo Baldassarri, secondo classificato nella categoria intermedia nel 2022, avesse quasi lo stesso materiale dei due top team Yamaha, ha ottenuto solo 20 punti in 36 gare. L'italiano non è mai riuscito a ottenere un risultato a una cifra, con tre dodicesimi posti come miglior prestazione.

GMT94 Yamaha non ha prolungato il contratto con Baldassarri o Valentin Debise dopo la scorsa stagione. Hanno invece firmato per il prossimo anno Philipp Öttl (Superbike) e Lucas Mahias (Supersport).

"L'obiettivo per il 2024 è finire più volte nella top 10", ha detto Guyot, illustrando il compito di Öttl. "Non ho bisogno di mettere pressione a Philipp, che è già arrivato quinto una volta, sesto tre volte e sette volte tra i primi sette. Conosce molto bene la top ten. Ma naturalmente deve prima conoscere la Yamaha, quindi potrebbe non essere in grado di ottenere subito questi risultati. Ma il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo posto sono certamente possibili".

"Il team ha un buon rapporto con la Yamaha", ha aggiunto Cappelletti. "Il nostro primo compito sarà quello di far capire a Philipp come funziona la moto e di adattare il suo stile di guida di conseguenza. Non è facile, ma Philipp ha molti anni di esperienza ed è molto abile. Analizzeremo tutti i dati dopo il primo test e ci prepareremo di conseguenza per la stagione".

Öttl effettuerà il primo test con la versione da gara della Yamaha il 24/25 gennaio a Jerez, seguito da altri due giorni a Portimao il 29/30 gennaio. L'attrezzatura sarà poi trasportata in Australia, dove tutti i piloti SBK correranno sul circuito del Gran Premio di Phillip Island il 19/20 febbraio, prima che la stagione 2024 si apra il fine settimana successivo.