Philipp Öttl: O que a equipa GMT94 Yamaha espera dele

"O objetivo é terminar no top 10 várias vezes", diz o Chefe de Equipa da GMT94 Yamaha, Christophe Guyot, descrevendo a tarefa que o recém-chegado Philipp Öttl tem pela frente no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

A Equipa GMT94 conquistou três títulos no Campeonato do Mundo de Endurance entre 2003 e 2018, antes de entrar no Campeonato do Mundo de Supersport, onde desde então alcançou sete vitórias e 26 subidas ao pódio.

A passagem para o Campeonato do Mundo de Superbike este ano representou um desafio que não deve ser subestimado para a equipa liderada pelo Chefe de Equipa Christophe Guyot e pelo Chefe de Equipa Manuel Cappelletti.

Apesar de Lorenzo Baldassarri, vice-campeão da categoria intermédia em 2022, ter quase o mesmo material que as duas principais equipas Yamaha, apenas marcou 20 pontos em 36 corridas. O italiano nunca conseguiu um resultado de um dígito, com três décimos segundos lugares sendo o seu melhor desempenho.

A GMT94 Yamaha não prolongou o contrato com Baldassarri ou Valentin Debise depois da época passada. Em vez disso, Philipp Öttl (Superbike) e Lucas Mahias (Supersport) assinaram contrato para o próximo ano.

"O objetivo para 2024 é terminar no top 10 várias vezes", disse Guyot, delineando a tarefa de Öttl. "Não preciso de colocar pressão sobre o Philipp, ele já terminou em quinto uma vez, em sexto três vezes e entre os sete primeiros sete vezes. Ele conhece muito bem os dez primeiros. Mas, claro, ele tem de conhecer a Yamaha primeiro, por isso pode não conseguir alcançar esses resultados de imediato. Mas décimo, décimo primeiro, décimo segundo é certamente possível."

"A equipa tem uma boa relação com a Yamaha," acrescentou Cappelletti. "A nossa primeira tarefa será o Philipp perceber como funciona a mota e adaptar o seu estilo de condução em conformidade. Isto não é fácil, mas o Philipp tem muitos anos de experiência e é muito hábil. Vamos analisar todos os dados após o primeiro teste e depois prepararmo-nos para a época em conformidade."

Öttl vai ter o seu primeiro teste com a versão de corrida da Yamaha a 24/25 de janeiro em Jerez, seguido de mais dois dias em Portimão a 29/30 de janeiro. O equipamento será depois transportado para a Austrália, onde todos os pilotos da SBK irão correr no Circuito do Grande Prémio de Phillip Island a 19/20 de fevereiro, antes do início da época de 2024 no fim de semana seguinte.