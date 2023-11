Dani Pedrosa : Son opinion sur Bautista et Iannone

En tant que pilote d'essai dans le projet de KTM, Dani Pedrosa est resté au cœur du MotoGP et a également conservé sa vitesse - ce qu'il a démontré de manière impressionnante lors de son départ invité à Misano en terminant quatrième. Le triple vice-champion du monde MotoGP et triple champion du monde (1x 125, 2x 250) n'a jamais envisagé de participer au championnat du monde Superbike, mais il suit de près cette série spectaculaire.

Un sujet sur lequel Pedrosa est volontiers cité en exemple, compte tenu des nombreuses victoires d'Álvaro Bautista en Superbike, est le débat sur les éventuels avantages des pilotes de course plus petits et plus légers. Les deux Espagnols se connaissent bien. Adolescents, ils étaient déjà adversaires dans le championnat espagnol et sont passés avec peu de retard par le championnat du monde 125 et 250 pour arriver en MotoGP, où ils ont été rivaux entre 2010 et 2018.



Pour le championnat du monde Superbike 2024, le règlement a été complété par une clause de poids. Si un pilote pèse moins que la référence de 80 kg, 50 pour cent de la différence doit être montée sur la moto comme poids supplémentaire - dans le cas de Bautista, de 7 kg.

Pedrosa s'attend à ce que ce poids supplémentaire ait le potentiel d'influencer négativement la compétitivité de son compatriote. "Ce changement de règle doit être pris en considération. Pour Álvaro, cela signifie qu'il devra rouler avec une moto plus lourde que celle à laquelle il était habitué. Je suis curieux de voir comment cela va se traduire sur la piste", ruminait le pilote de 38 ans. "Je pense que le moteur a beaucoup de puissance. Mais si vous changez les règles de manière aussi radicale et que vous augmentez le poids, cela aura une grande influence. Voyons comment les gars de Ducati vont gérer cela pour que la moto fonctionne de la même manière qu'avant".

Avec Andrea Ianonne, un autre adversaire de longue date de Dani Pedrosa revient à la compétition. L'Italien fera ses débuts dans le championnat du monde Superbike en 2024 au sein de l'équipe Go Eleven Ducati. "Nous allons voir comment il se débrouille ! S'il roule avec Ducati, il aura une vraie chance de se retrouver devant et de se battre pour les victoires", pense le pilote aux 31 victoires en MotoGP. "Sur la saison, je ne sais pas s'il pourra se battre pour le championnat - il a été absent pendant longtemps. Mais je pense qu'il a les capacités et la vitesse pour être devant et se battre pour la victoire".