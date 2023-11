Dani Pedrosa: la sua opinione su Bautista e Iannone

Da quando si è ritirato come pilota a tempo pieno della MotoGP, Dani Pedrosa ha avuto tempo per altre cose. Il collaudatore KTM è curioso di vedere come se la caveranno Álvaro Bautista e Andrea Ianonne nel Campionato Mondiale Superbike 2024.

Come collaudatore del progetto KTM, Dani Pedrosa ha mantenuto il polso della MotoGP e ha anche mantenuto la sua velocità, come ha dimostrato in modo impressionante alla sua partenza ospite a Misano, al quarto posto. Il tre volte vice-campione del mondo della MotoGP e tre volte campione del mondo (1x 125, 2x 250) non ha mai preso in considerazione l'idea di partecipare al campionato mondiale Superbike, ma segue da vicino questa spettacolare serie.

Viste le numerose vittorie di Álvaro Bautista in Superbike, un argomento in cui Pedrosa viene spesso usato come esempio è la discussione sui possibili vantaggi dei piloti più piccoli e leggeri. I due spagnoli si conoscono bene. Da adolescenti erano rivali nel campionato spagnolo e, dopo un breve ritardo, sono passati dai campionati mondiali 125 e 250 alla MotoGP, dove sono stati rivali tra il 2010 e il 2018.



Per il Campionato mondiale Superbike 2024, i regolamenti sono stati estesi per includere un peso Se un pilota pesa meno del peso di riferimento di 80 kg, il 50% della differenza deve essere aggiunto alla moto come peso supplementare, nel caso di Bautista di 7 kg.

Pedrosa prevede che questo peso aggiuntivo possa avere un impatto negativo sulla competitività del suo connazionale. "Bisogna considerare questo cambiamento delle regole. Per Álvaro significa che deve guidare una moto più pesante di quella a cui era abituato. Sono curioso di vedere l'effetto che avrà sulla pista", ha pensato il 38enne. "Penso che il motore abbia molta potenza. Ma se si cambiano le regole in modo così drastico e si aumenta il peso, l'impatto sarà notevole. Vediamo come i ragazzi della Ducati riusciranno a far funzionare la moto come prima".

Andrea Ianonne, un altro avversario di lunga data di Dani Pedrosa, sta tornando alle corse. L'italiano debutterà nel Campionato Mondiale Superbike nel 2024 con il team Go Eleven Ducati. "Vedremo come si comporterà! Se correrà con la Ducati, avrà una reale possibilità di stare davanti e di lottare per le vittorie", ritiene il 31 volte vincitore della MotoGP. "Ma non so se sarà in grado di lottare per il campionato in questa stagione, perché è stato lontano per molto tempo. Ma credo che abbia le capacità e la velocità per stare davanti e lottare per la vittoria".