Dani Pedrosa: A sua opinião sobre Bautista e Iannone

Desde que se reformou como piloto de MotoGP a tempo inteiro, Dani Pedrosa tem tido tempo para outras coisas. O piloto de testes da KTM está curioso para ver como Álvaro Bautista e Andrea Ianonne se vão sair no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

Como piloto de testes no projeto KTM, Dani Pedrosa manteve o dedo no pulso do MotoGP e também manteve a sua velocidade - o que demonstrou de forma impressionante na sua partida como convidado em Misano, em quarto lugar. O três vezes vice-campeão do mundo de MotoGP e três vezes campeão do mundo (1x 125, 2x 250) nunca pensou em competir no Campeonato do Mundo de Superbike, mas segue de perto a espetacular série.

Tendo em conta as muitas vitórias de Álvaro Bautista nas Superbike, um tópico em que Pedrosa é frequentemente utilizado como exemplo é a discussão sobre as possíveis vantagens de pilotos mais pequenos e mais leves. Os dois espanhóis conhecem-se bem. Foram rivais no campeonato espanhol quando eram adolescentes e, após um curto período de tempo, progrediram através dos Campeonatos do Mundo de 125cc e 250cc para o MotoGP, onde foram rivais entre 2010 e 2018.



Para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, os regulamentos foram alargados para incluir um peso Se um piloto pesar menos do que o peso de referência de 80 kg, 50 por cento da diferença deve ser adicionada à mota como peso adicional - no caso de Bautista, 7 kg.

Pedrosa espera que este peso adicional tenha potencial para ter um impacto negativo na competitividade do seu compatriota. "Há que ter em conta esta mudança de regras. Para o Álvaro, significa que tem de correr com uma mota mais pesada do que estava habituado. Estou curioso para ver o efeito que isso vai ter na pista", disse o piloto de 38 anos. "Acho que o motor tem muita potência. Mas se alterarmos as regras de forma tão drástica e aumentarmos o peso, isso terá um grande impacto. Vamos ver como é que o pessoal da Ducati lida com isso para fazer a moto funcionar da mesma forma que antes."

Andrea Ianonne, outro adversário de longa data de Dani Pedrosa, está de regresso às corridas. O italiano vai fazer a sua estreia no Campeonato do Mundo de Superbike em 2024 com a equipa Go Eleven Ducati. "Vamos ver como ele se sai! Se ele correr com a Ducati, terá uma verdadeira oportunidade de correr na frente e lutar pelas vitórias", acredita o 31 vezes vencedor do MotoGP. "Mas não sei se ele será capaz de lutar pelo campeonato esta época - ele esteve ausente durante muito tempo. Mas acho que ele tem as habilidades e a velocidade para andar na frente e lutar pela vitória."